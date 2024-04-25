Старий і не схожий на себе: Андрій Губін з'явився на публіці

Відлюдник Андрій Губін уперше за довгий час вийшов у світ.

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Андрій Губін ошелешив зовнішнім виглядом / Колаж Главред, фото скріншот

Російський співак Андрій Губін, який переніс тривале лікування і довгий час не виступає і не спілкується з пресою, з'явився на публіці.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Showbusiness24, Андрій Губін з'явився на публіці, щоб поділитися плодами своєї праці. "Виявляється, всі ці роки співак продовжував писати пісні і одну з таких майже готовий показав. Навіть Славі Марлоу запропонував її забрати безкоштовно, пообіцявши, що вона стане його "візитною карткою", - пише медіа.

Губін написав пісню "баббл гам". Співак наспівав її і на перший погляд вона має занадто простий вигляд.

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Сам співак має поганий вигляд, порівняно з тим, якими його пам'ятають його шанувальники та шанувальниці.

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Нагадаємо, раніше Андрій Губін з'явився в ЗМІ і розповів про свій стан. Він також додав, що збирається виїжджати з Росії. Втім, російські ЗМІ у своєму репертуарі, пояснили рішення співака прогресуванням неврологічного захворювання.

Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз - лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.

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