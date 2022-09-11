Люди вишикувалися у величезні черги і плачуть: кортеж з труною Єлизавети II покинув замок Балморал

Похорон Єлизавети II / скріншот, reuters

11 вересня похоронний кортеж з труною королеви Єлизавети II покинув замок Балморал. Зараз він прямує в шотландську столицю Единбург в Холірудський палац.

Люди вишикувалися у величезні черги і проводжають кортеж зі сльозами на очах.

Кортеж подолає відстань о шість годин, і це буде перша зупинка на шляху до Лондона. Труну з тілом поставлять в Тронному залі, щоб у персоналу палацу була можливість віддати данину поваги покійної.

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Похорони королеви заплановані на 19 вересня у Віндзорі.

Подробиці похорону Єлизавети II

Як будуть прощатися і дн будуть проходити похоронна процесія, хто буде присутній на похоронах Єлизавети II, Букінгемський палац повідомить наступного тижня.

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Британії померла у віці 96 років 8 вересня.

Вона всього на півтора року пережила свого покійного чоловіка - герцога Філіпа. На її місце прийшов 73-річний принц Чарльз, який взяв ім'я Чарльз III. Вчора монарх офіційно зійшов на престол. Він відразу звернувся до свого народу.

"За останні 70 років ми змогли спостерігати, як Великобританія стала країною безлічі народів і національностей. Наші цінності були і залишаються такими, якими були завжди. Я повторюю обіцянку своєї матері і також обіцяю служити своєму народові до кінця свого життя - довгого або короткого", - сказав король.

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