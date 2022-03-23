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Онук Ротару вперше вийшов на зв'язок після невдалої втечі в Молдову

23 березня 2022, 15:11

Онук співачки Софії Ротару виповнилося 28 років.

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Анатолій Євдокименко намагався незаконно покинути Україну / скріншот

Онук української співачки Софії Ротару-Анатолій Євдокименко-з'явився в Instagram. Вперше після спроби втечі з України під час війни він опублікував фото.

28-річний онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко з нагоди свого дня народження опублікував у сторіз Instagram знімок, в якому позує в стильному пальто, брючному костюмі і новому взутті.

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Нагадаємо, у понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря-громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко-син і онук співачки Софії Ротару.

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війна в Україні Анатолій Євдокименко
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