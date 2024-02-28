Після розповіді про інвалідність: боксер Узєлков переніс операцію

Популярний спортсмен був змушений лягти під ніж хірурга.

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В'ячеслава Узєлкова прооперували / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

44-річний український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков з початку лютого "мотається" по медичних установах - він двічі переніс госпіталізацію, і в ті рідкісні випадки, коли спортсмен виходив на зв'язок з шанувальниками, він розповідав про погане самопочуття.

Пізніше Узєлков завуальовано повідомив, що причина його бід полягає в наслідках від занять спортом на професійному рівні, і навіть заговорив про інвалідність. Допомогу В'ячеслав знайшов у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова.

Сьогодні в блозі спортсмена в Instagram з'явилося повідомлення про те, що він переніс в лікарні Шалімова операцію. Хірургічне втручання пройшло успішно і він налаштований на швидке відновлення.

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"Дякую лікарям лікарні Шалімова. Життя продовжується. Пару днів і в бій. Операція позаду", - написав В'ячеслав Узєлков і опублікував короткий ролик зі своєї лікарняної палати.

В'ячеслава Узєлкова прооперували / instagram.com/uzelkov_official

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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