Каменських несподівано показала романтичне відео з Потапом і дивно підписала його

Співачка опублікувала чорно-біле ностальгічне відео.

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Настя Каменських поділилася відео в чорно-білому кольорі / Колаж Главред, фото Instagram / kamenskux

Відома українська поп-співачка Настя Каменських, яка давно вже не постить спільні з Потапом фотографії, несподівано запостила романтичне відео.

На своїй сторінці в Instagram, співачка показала щасливі моменти пари. Зокрема, на відео є спогади з весілля, поїздок і просто веселих моментів, які артисти проводили разом.

Хто така Настя Каменських Настя Каменських-українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. відео дня

"Старі спогади про кохання", - підписала свій пост Каменських, чим викликала бурю підозр у своїх фоловерів. Більшість з них насторожило слово "старі". Вони тут же стали припускати, що Каменських сумує за своєю колишньою любов'ю - Потапом.

Нагадаємо, раніше Каменських прилетіла до свого чоловіка, реперу і продюсеру Потапу в Колумбію і негайно повідомила про це всій армії своїх фанатів через Instagram. Каменських негайно на батьківщині Павло Ескобара вирушила на студію El Alto Estudio і розповіла, що прилетіла в Колумбію "шукати нові звучання і обмінюватися досвідом".

Раніше Настя Каменських в гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи є у неї проблеми з шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які витають навколо її сім'ї.

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