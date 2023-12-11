Після новин про реанімацію: чоловік Тишкевич вперше розповів про її стан

Валентин Томусяк записав у лікарні звернення до шанувальників Катерини.

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Валентин Томусяк розповів про стан Катерини Тишкевич / колаж: Главред, фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич вже багато років страждає від хронічних головних болів через порушення біохімії в головному мозку. Поки 29-річна артистка шукала спосіб перемогти недугу (знеболюючі просто перестали працювати), її стан різко погіршився.

Чоловік Катерини, актор Валентин Томусяк, повідомив, що тиждень тому вона потрапила в реанімацію з сепсисом, та попросив допомоги у її шанувальників - донатом або молитвами.

Сьогодні Томусяк вийшов на зв'язок, щоб розповісти, як дружина себе почуває. Стан Тишкевич, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії, лікарі оцінюють, як тяжкий. Проте актор намагається не втрачати оптимізму і дякує всім за підтримку.

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"Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся, очікуємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож ми маємо вже розбивати банку. Перед тим, як її розбити, я б хотів вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, донати, за кожну копійочку. Дехто питав, яка ще потрібна допомога…Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися", - каже Валентин Томусяк.

Валентин Томусяк розповів про стан Катерини Тишкевич / колаж: Главред, фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Раніше молода дружина Віктора Павліка, бізнесвумен Катерина Репяхова, пояснила, чому вийшла заміж за артиста. Через різницю у віці її часто дорікають у шлюбі за розрахунком.

Також українську співачку і музичного продюсера Наталю Могилевську застукали з дитиною, яка називала її мамою. 48-річна артистка своїх дітей не має, хоч і не один раз заявляла, що готова до материнства.

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