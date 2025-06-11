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"Від даху до першого поверху": РФ знищила будинок українського відомого співака

Еліна Чигис
11 червня 2025, 14:03
648
Євген Мільковський важко переживає втрату.
Евгений Мильковский
Євген Мільковський - нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Мільковський, скрін відео

Коротко:

  • Євген Мільковський розповів про рідний дім
  • Що він думає про росіян

Український відомий співак і соліст рок-гурту "Нерви" Євген Мільковський повідомив, що росіяни зруйнували його рідний дім у Покровську Донецької області.

Як розповів артист в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", йому боляче дивитися на всі жахи, які чинить країна-терорист Росія.

відео дня

"Я не знаю, в який хворий розум може прийти думка: "Давай я знищу все, знесу міста, взагалі півкраїни, вб'ю всіх і буде чудово". Це хто вирішив? Цей лисий ущербний? Але така реальність. Мій будинок зруйнувало просто. По центру будівлі, від даху до першого поверху, все просто розірвано снарядом. Усі друзі пишуть, що ми нібито більше туди ніколи не повернемося", - сказав співак.

Зруйнований будинок Мільковського
Зруйнований будинок Мільковського / фото: скрін відео

Також окупанти знищили й безліч будівель, де Євген проводив багато часу в юності. Артист висловився і про росіян, які мовчать про злочини армії РФ.

Евгений Мильковский
Євген Мільковський / фото: instagram.com, Євген Мільковський

"Люди всі різні і майже всі погані в цьому світі. Мені здається, що дуже мала кількість людей намагаються в чомусь розібратися. Мені не подобається те, що відбувається. Очевидно, що ми все робимо неправильно. Доносити думку можна хоч тисячу разів, але більше впливають обставини й умови, в яких люди живуть. Як виховували людей, які вірять чи не вірять у щось. Чому він такий? Я не знаю. А хтось, як і я колись, у Покровську здає метал і пляшки, і йому так байдуже на політичні розмови. Він думає про те, що йому сьогодні поїсти", - додав Мільковський.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.

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Що таке гурт "Нерви"?

"Нерви" - рок-гурт з України, створений 2010 року в Києві вокалістом і гітаристом Євгеном Мільковським. 22 травня 2012 року в Москві відбувся дебют альбому "Все, що навколо". Гурт гастролював по Росії, Україні, Білорусі та Казахстану. Кілька композицій гурту використовуються як саундтреки до російських серіалів.
У 2015 році, незважаючи на початок війни в Україні, гурт підписав контракт із російським лейблом Gazgolder, власником якого є проросійський співак Баста, який незаконно відвідував Крим. Далі гурт переїхав до Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення, група заявила про припинення виступів у Росії. Після цього гурт було внесено до списку заборонених виконавців у Росії.

У травні 2022 року лідер гурту Мільковський написав першу пісню українською мовою.

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