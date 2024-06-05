Популярний український актор переніс операцію - фото з палати

Український актор Артур Логай вдруге за півтора місяця опинився в лікарні. Про це артист самостійно повідомив у своєму блозі в Instagram.
Він опублікував фотографію з лікарняної палати з підписом: "Вгадуємо назву установи за кольором стін. Та й не тільки". Ймовірно, там актора готували до хірургічного втручання.
Пізніше Логай опублікував фрагмент розмови з дружиною, з якого стало зрозуміло, що йому провели операцію - вирізали щось, що артист вирішив сфотографувати для коханої. Вона такого жесту явно не оцінила.
Дружина актора зазначила, що замість неприємних натуралістичних знімків, Логай міг би надіслати їй фотографії інтимного характеру. У відповідь він поділився з дружиною жартівливим кадром.
Хто такий Артур Логай?
Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.
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