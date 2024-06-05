Популярний український актор переніс операцію - фото з палати

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" потрапив до лікарні та налякав дружину.

https://glavred.net/stars/populyarnyy-ukrainskiy-akter-perenes-operaciyu-foto-iz-palaty-10570688.html Посилання скопійоване

Артур Логай новини - Артур Логай ліг у лікарню на операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай вдруге за півтора місяця опинився в лікарні. Про це артист самостійно повідомив у своєму блозі в Instagram.

Він опублікував фотографію з лікарняної палати з підписом: "Вгадуємо назву установи за кольором стін. Та й не тільки". Ймовірно, там актора готували до хірургічного втручання.

Пізніше Логай опублікував фрагмент розмови з дружиною, з якого стало зрозуміло, що йому провели операцію - вирізали щось, що артист вирішив сфотографувати для коханої. Вона такого жесту явно не оцінила.

відео дня

Дружина актора зазначила, що замість неприємних натуралістичних знімків, Логай міг би надіслати їй фотографії інтимного характеру. У відповідь він поділився з дружиною жартівливим кадром.

Артур Логай новини - Артур Логай ліг у лікарню на операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Хто такий Артур Логай? Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше музикант-воїн Олександр Положинський уперше розповів, куди пішов із 47 ОМБр, у якій служив із весни 2022 року, та розкрив, яку роботу йому довірило військове керівництво.

Також п'яний росіянин влаштував дебош на концерті Ірини Федишин у Міннеаполісі. Чого хотів порушник спокою, розповіла сама обурена артистка в соціальних мережах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред