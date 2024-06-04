П'яний росіянин влаштував дебош на концерті Ірини Федишин - що сталося

Співачка була неприємно здивована цим зухвалим і абсолютно недоречним перфомансом.

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Ірина Федишин новини - Федишин розповіла, як росіянин намагався зірвати її концерт у США / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин зараз перебуває на гастролях у США. Під час одного з концертів стався неприємний інцидент, про який артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Зірка зізналася, що подібне з нею сталося вперше за 20 років її кар'єри в шоу-бізнесі. Під час її виступу на сцену виліз чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння, і почав поводитися нетактовно.

Зокрема, він зі сцени став кричати про те, що він росіянин і пишається цим. Федишин намагалася вступити з ним у цивілізований діалог, проте всі її спроби увінчалися тим, що охоронці вивели порушника спокою із залу.

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"Я русский!" - гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену. Зал був у шоці… і я теж не очікувала такий поворот подій - що відбувається ?! Після такої гордої заяви я відповіла йому: "Мабуть, хочете вибачитися за свою країну? За те що вона кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей? Цілі сімʼї і родини?! За все що сьогодні робить з Україною?" На що він відповів: "Мне незачто извиняться, я просто полюбил украиночку". "Тоді далі нам нема про що спілкуватися і ви зайвий у цьому залі!" - відповіла я йому і в цей момент вийшли наші чоловіки і вивели його із залу", - розповіла співачка.

Також Ірина Федишин підкреслила, що цей випадок її переконав у тому, що українцям потрібно триматися разом, як ніколи. Адже подібні акції, імпровізовані чи заплановані, покликані розхитувати нашу національну свідомість.

"Цей "русский" трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкурі, багато мо**альських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Тому, друзі, будьмо розумними, тримаймося разом. Попри всі моменти, не дозволяймо розсварювати нас, бо зараз найважливіше - це наша перемога і всі зусилля спрямовуймо тільки туди!" - впевнено заявляє артистка.

Ірина Федишин новини - Федишин розповіла, як росіянин намагався зірвати її концерт у США / instagram.com/irynafedyshyn

Хто така Ірина Федишин? Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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