Співзасновник Apple з українським корінням Стів Возняк їде в РФ - ЗМІ

Візит Возняка очікують уже в середині вересня.

https://glavred.net/stars/soosnovatel-apple-s-ukrainskimi-kornyami-stiv-voznyak-edet-v-rf-smi-10693340.html Посилання скопійоване

Стів Возняк новини - у Мережі з'явилися чутки про співзасновника Apple / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/stevewoz

Читайте більше:

Навіщо Возняк нібито їде в РФ

Чому новина від росЗМІ викликає сумніви

Американський інженер і співзасновник компанії Apple Стів Возняк має українське походження по лінії батька. У 2017 році він приїжджав до Києва, і назвав цей візит однією з чотирьох речей, які мріяв зробити у своєму житті.

Попри це в Мережі почали з'являтися новини про те, що під час повномасштабної війни в Україні винахідник планує відвідати країну-окупанта. Ці чутки публікують росЗМІ.

відео дня

Очікується, що Возняк нібито виступить на технологічному форумі Cloud Cities у Москві в середині вересня. "Спираючись на власний досвід впровадження проривних технологій, Возняк поділиться загальним баченням умов, необхідних для їхньої адаптації в суспільстві, торкнеться питань, пов'язаних зі штучним інтелектом і робототехнікою, включно з їхніми потенційними можливостями і сферами застосування", - пишуть росЗМІ.

При цьому на офіційному сайті форуму Стів Возняк у списку спікерів і запрошених гостей не значиться.

Стів Возняк новини - у Мережі з'явилися чутки про співзасновника Apple / x.com/stevewoz

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред