Співзасновник Apple з українським корінням Стів Возняк їде в РФ - ЗМІ

Читайте більше:
- Навіщо Возняк нібито їде в РФ
- Чому новина від росЗМІ викликає сумніви
Американський інженер і співзасновник компанії Apple Стів Возняк має українське походження по лінії батька. У 2017 році він приїжджав до Києва, і назвав цей візит однією з чотирьох речей, які мріяв зробити у своєму житті.
Попри це в Мережі почали з'являтися новини про те, що під час повномасштабної війни в Україні винахідник планує відвідати країну-окупанта. Ці чутки публікують росЗМІ.
Очікується, що Возняк нібито виступить на технологічному форумі Cloud Cities у Москві в середині вересня. "Спираючись на власний досвід впровадження проривних технологій, Возняк поділиться загальним баченням умов, необхідних для їхньої адаптації в суспільстві, торкнеться питань, пов'язаних зі штучним інтелектом і робототехнікою, включно з їхніми потенційними можливостями і сферами застосування", - пишуть росЗМІ.
При цьому на офіційному сайті форуму Стів Возняк у списку спікерів і запрошених гостей не значиться.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.
Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.
Читайте також:
- Тейлор Свіфт вперше виходить заміж - хто наречений і скільки коштує обручка
- Сім'я Брюса Вілліса прийняла важливе рішення
- Енріке Іглесіас стане батьком вчетверте: хто народить йому дитину
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред