Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Співзасновник Apple з українським корінням Стів Возняк їде в РФ - ЗМІ

Анна Підгорна
28 серпня 2025, 02:00
47
Візит Возняка очікують уже в середині вересня.
Стив Возняк
Стів Возняк новини - у Мережі з'явилися чутки про співзасновника Apple / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/stevewoz

Читайте більше:

  • Навіщо Возняк нібито їде в РФ
  • Чому новина від росЗМІ викликає сумніви

Американський інженер і співзасновник компанії Apple Стів Возняк має українське походження по лінії батька. У 2017 році він приїжджав до Києва, і назвав цей візит однією з чотирьох речей, які мріяв зробити у своєму житті.

Попри це в Мережі почали з'являтися новини про те, що під час повномасштабної війни в Україні винахідник планує відвідати країну-окупанта. Ці чутки публікують росЗМІ.

відео дня

Очікується, що Возняк нібито виступить на технологічному форумі Cloud Cities у Москві в середині вересня. "Спираючись на власний досвід впровадження проривних технологій, Возняк поділиться загальним баченням умов, необхідних для їхньої адаптації в суспільстві, торкнеться питань, пов'язаних зі штучним інтелектом і робототехнікою, включно з їхніми потенційними можливостями і сферами застосування", - пишуть росЗМІ.

При цьому на офіційному сайті форуму Стів Возняк у списку спікерів і запрошених гостей не значиться.

Стив Возняк
Стів Возняк новини - у Мережі з'явилися чутки про співзасновника Apple / x.com/stevewoz

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Стів Возняк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мова не про Донеччину": військовий розкрив, коли війна може реально закінчитися

"Мова не про Донеччину": військовий розкрив, коли війна може реально закінчитися

02:09Війна
Ніяк не заспокоїться: Орбан придумав новий план, щоб "насолити" Україні

Ніяк не заспокоїться: Орбан придумав новий план, щоб "насолити" Україні

23:56Політика
Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішення

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішення

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Останні новини

04:03

Чому шпаргалка — не про списування: історик розкрив справжнє походження слова

03:15

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

02:36

Чотири суворі заборони: якими справами не можна займатися 28 серпня, прикмети

02:28

За крок до нової форми життя: вчені "відшліфували" ген і зробили неможливе

02:09

"Мова не про Донеччину": військовий розкрив, коли війна може реально закінчитися

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
02:00

Співзасновник Apple з українським корінням Стів Возняк їде в РФ - ЗМІ

01:23

Які люди мають мислення мільйонера: астрологи назвали ТОП-5 знаків зодіаку

01:08

Здогадуються одиниці: для чого потрібний малопомінтий ґудзик на паску безпеки

00:54

Мозгова вперше розповіла про зраду Пономарьову і домашнє насильство: "Я вже не терпіла"

Реклама
27 серпня, середа
23:56

Ніяк не заспокоїться: Орбан придумав новий план, щоб "насолити" Україні

23:32

Спадкоємець Майкла Джексона оголосив про заручини - подробиці

23:24

У віцемера Павлишина, син якого забив пенсіонерку, виявили мільйонні статки та елітну нерухомість в Києві

22:22

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:06

На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"Відео

21:41

Як правильно тримати повідець: якщо не знати, собака наражається на небезпеку

21:41

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакоюВідео

21:35

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:31

Гороскоп на сьогодні 28 серпня: Овнам - чудова зустріч, Козорогам - збитки

21:31

"Ми познайомилися": Олена Мозгова розповіла правду про обраницю доньки

21:19

До побачення, надокучливі шкідники: як позбутися мурах раз і назавжди

Реклама
21:12

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

Реклама
17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти