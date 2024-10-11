Катерина Кузнєцова розповіла, що сталося з її майном у Москві

Катерина Кузнєцова розповіла, що сталося з її майном у терористичній Росії;

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Катя Кузнєцова розповіла про свої речі / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Українська актриса Катерина Кузнєцова розповіла про те, що зараз продає свою власну квартиру в терористичній Москві.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню Обозреватель,

"У відпустку взяв із собою валізу з трьома сукнями і двома купальниками. З моїми котами (а у мене їх - два) залишилася подруга, - розповідає артистка. - Коли зрозуміла, що не повернуся, почала просити друзів - своїх і чоловіка, який виїжджав із країни, привозити мої речі. І потроху я їх зібрала. Паралельно продавала техніку з квартири, звісно, зовсім не за тією ціною, яку коштували. Велосипед, самокат, чайники, тостери - все розібрали. Продаж квартири теж у процесі", - розповіла вона.

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За словами Кузнєцової, їй вдалося вивезти своїх тварин, адже вона дуже через це страждала.

Чим прославилася Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

"Навесні 2022 року чоловік мене запитав: "А що б ти хотіла на свій день народження?". Я розплакалася: "Хочу забрати кішок, машину і своє ліжко". Він каже: "Добре, поїду". І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати у Варшаву. А потім ми з чоловіком занурили своїх котів у машину і подолали 4700 кілометрів автомобілем і 9 годин поромом. Стільки займає дорога від Польщі до Тенерифе".

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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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