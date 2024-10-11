Катерина Кузнєцова розповіла, що сталося з її майном у Москві

Українська актриса Катерина Кузнєцова розповіла про те, що зараз продає свою власну квартиру в терористичній Москві.
Як розповіла вона в інтерв'ю виданню Обозреватель,
"У відпустку взяв із собою валізу з трьома сукнями і двома купальниками. З моїми котами (а у мене їх - два) залишилася подруга, - розповідає артистка. - Коли зрозуміла, що не повернуся, почала просити друзів - своїх і чоловіка, який виїжджав із країни, привозити мої речі. І потроху я їх зібрала. Паралельно продавала техніку з квартири, звісно, зовсім не за тією ціною, яку коштували. Велосипед, самокат, чайники, тостери - все розібрали. Продаж квартири теж у процесі", - розповіла вона.
За словами Кузнєцової, їй вдалося вивезти своїх тварин, адже вона дуже через це страждала.
Чим прославилася Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко.
Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.
"Навесні 2022 року чоловік мене запитав: "А що б ти хотіла на свій день народження?". Я розплакалася: "Хочу забрати кішок, машину і своє ліжко". Він каже: "Добре, поїду". І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати у Варшаву. А потім ми з чоловіком занурили своїх котів у машину і подолали 4700 кілометрів автомобілем і 9 годин поромом. Стільки займає дорога від Польщі до Тенерифе".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.
Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.
Вас також може зацікавити:
- Нездорова людина: Катя Кузнєцова розкрила справжнє обличчя Байрак
- Зірка "Кухні" Кузнєцова похвалилася неймовірною стрункістю
- Катерина Кузнєцова пояснила, чому легко порвала з російською кіноіндустрією
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред