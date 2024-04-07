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Катя Кузнєцова показала ніжні фото зі своїм коханим

Олена Кюпелі
7 квітня 2024, 01:40
Актриса та її хлопець Макс відзначили 7 річницю.
Катя Кузнєцова відзначає річницю зі своїм хлопцем
Катя Кузнєцова відзначає річницю зі своїм хлопцем / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Дочка легендарного футболіста і зірки київського "Динамо" Олега Кузнєцова, актриса Катерина Кузнєцова, яка після початку повномасштабної війни розірвала всі зв'язки з країною-агресором РФ, показала свого коханого Макса, а він розповів про початок їхніх стосунків.

Як написав хлопець акторки на своїй сторінці в Instagram, вони познайомилася 7 років тому і це було кохання з першого погляду. "Чудово пам'ятаю ті почуття, які переповнювали нас у цей день. Нам було одразу дуже легко і весело разом! Базікати про все, гуляти і нікого не помічати навколо окрім одне одного! Ми тоді навіть і уявити не могли, на що це все перетвориться", - розповідає він.

"Любов, ніжність, розуміння і підтримка одне одного, сміх і радість, подорожі та фестивалі, коти де б ми не жили, затишок і турбота, щирість, чесність і відданість одне одному! Я люблю тебе! Ти моя мрія, моє кохання, мій найкращий друг! 7 років це тільки початок! Все найцікавіше ще попереду, головне разом!" - додає він.

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Зазначимо, що обранець акторки є росіянином, проте він не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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