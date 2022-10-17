Помолоділа Пугачова в компанії Макаревича зустріла світло в кінці тунелю на концерті Гребенщикова

Алла Пугачова та Андрій Макаревич на концерті Бориса Гребенщикова / instagram.com/alla_orfey

В кінці вересня російська співачка Алла Пугачова забрала дітей і назавжди покинула РФ - країну, в якій її чоловік визнаний іноагентом за те що відмовився прогнутися під криваву кремлівську верхівку і публічно висловив свою підтримку Україні у війні з РФ.

Пугачова стала громадянкою в Ізраїлі, де багато часу проводить з іншими вигнанцями країни-терориста, які виступають з антивоєнною позицією - музикантами Андрієм Макаревичем і Борисом Гребенщиковим.

На концерт останнього в Тель-Авіві Примадонна нещодавно засвітилася. На своїй сторінці в Instagram вона виклала спільне Селфі з артистами.

Також Пугачова опублікувала відео, на якому пританцьовує під знамениту пісню Гребенщикова Стакани. "Зустріч з БГ, як зустріч зі світлом в кінці тунелю ❤️", - підписала ролик артистка.

Варто відзначити, що ізраїльське повітря і атмосфера, яка не просякнута отруйною рашистською пропагандою, йдуть співачці на користь - в чорному костюмі, білій блузі вільного крою, з масивним кулоном, підібраним волоссям і легким макіяжем 73-річна Пугачова виглядає свіжо і яскраво.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

Інші новини: