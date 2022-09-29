Дістали всі: Алла Пугачова забрала дітей і поїхала з Росії

Алла Пугачова / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова забрала дітей та спішно покинула Росію.

Як повідомляють Известия в своєму Telegram, Алла Борисівна полетіла нібито в Ізраїль з аеропорту Внуково.

Джерело видання стверджує, що у неї немає зворотнього квитка.

"Пугачова покинула країну, так як помітили в аеропорту автомобіль Chevrolet Express. Саме на ньому артистка відвозила дітей до школи 1 вересня", - пишуть росЗМІ.

З самого початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну Алла Пугачова покинула Росію разом з сім'єю. Співачка протягом декількох місяців проживала в Ізраїлі, а після переїхала до Латвії, де орендувала віллу. У серпні вона повернулася до Москви.

18 вересня Пугачова попросила визнати її іноагентом слідом за чоловіком, ведучим Максимом Галкіним, якого Мін'юст РФ включив до реєстру фізосіб-іноземних агентів.

На таке зізнання Пугачової гнівно відреагували росіяни і колеги по шоу-бізнесу. Пугачова зіткнулася з гнівом і хейтом інших.

Галкін став іноагентом в РФ

Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

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