Дістали всі: Алла Пугачова забрала дітей і поїхала з Росії

Пугачова покинула РФ, так як помітили в аеропорту її автомобіль Chevrolet Express.
Російська співачка Алла Пугачова забрала дітей та спішно покинула Росію.
Як повідомляють Известия в своєму Telegram, Алла Борисівна полетіла нібито в Ізраїль з аеропорту Внуково.
Джерело видання стверджує, що у неї немає зворотнього квитка.
"Пугачова покинула країну, так як помітили в аеропорту автомобіль Chevrolet Express. Саме на ньому артистка відвозила дітей до школи 1 вересня", - пишуть росЗМІ.
З самого початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну Алла Пугачова покинула Росію разом з сім'єю. Співачка протягом декількох місяців проживала в Ізраїлі, а після переїхала до Латвії, де орендувала віллу. У серпні вона повернулася до Москви.
18 вересня Пугачова попросила визнати її іноагентом слідом за чоловіком, ведучим Максимом Галкіним, якого Мін'юст РФ включив до реєстру фізосіб-іноземних агентів.
На таке зізнання Пугачової гнівно відреагували росіяни і колеги по шоу-бізнесу. Пугачова зіткнулася з гнівом і хейтом інших.
Галкін став іноагентом в РФ
Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.
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