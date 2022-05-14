Політична цензура: для української Kalush Orchestra встановили ряд заборон на Євробаченні-2022

Директор групи розповів подробиці.
Директор українського гурту Kalush Orchestra, який представить Україну на Євробаченні-2022, Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості.
В ефірі телемарафону" Єдині новини " він зазначив, що колектив зіткнувся з політичною цензурою. Зокрема, групі заборонили показувати на сцені патріотичну постановку, пише "ТСН".
"Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вислів про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера. "Євробачення" аргументує це тим, що це, перш за все, музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв'ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна", - пояснив Кучерявий.
Також він нагадав, що учасниця ісландської групи Systur вийшла на сцену з малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора, хоч артистка хотіла виступити з великим прапором. Цього їй не дозволили організатори конкурсу.
Євробачення-2022
За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:
- Бельгія
- Чехія
- Азербайджан
- Польща
- Фінляндія
- Естонія
- Австралія
- Швеція
- Румунія
- Сербія
Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:
- Литва
- Швейцарія
- Україна
- Нідерланди
- Молдови
- Португалія
- Ісландія
- Греція
- Норвегія
- Вірменія
Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.
Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.
Читайте також:
- Не можуть заспокоїтися: хакери з Росії пригрозили зірвати перемогу України на Євробаченні
- Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ України
- Сенсація на Євробаченні 2022: за день до фіналу ставки букмекерів на перемогу України зашкалюють