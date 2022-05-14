Політична цензура: для української Kalush Orchestra встановили ряд заборон на Євробаченні-2022

Калуш, KALUSH Orchestra / eurovision.tv

Директор українського гурту Kalush Orchestra, який представить Україну на Євробаченні-2022, Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості.

В ефірі телемарафону" Єдині новини " він зазначив, що колектив зіткнувся з політичною цензурою. Зокрема, групі заборонили показувати на сцені патріотичну постановку, пише "ТСН".

"Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вислів про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера. "Євробачення" аргументує це тим, що це, перш за все, музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв'ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна", - пояснив Кучерявий.

Також він нагадав, що учасниця ісландської групи Systur вийшла на сцену з малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора, хоч артистка хотіла виступити з великим прапором. Цього їй не дозволили організатори конкурсу.

Євробачення-2022

За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:

Бельгія

Чехія

Азербайджан

Польща

Фінляндія

Естонія

Австралія

Швеція

Румунія

Сербія

Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:

Литва

Швейцарія

Україна

Нідерланди

Молдови

Португалія

Ісландія

Греція

Норвегія

Вірменія

Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.

Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.

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