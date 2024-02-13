78-річний пропутінський клоун Євген Петросян слабшає на очах - вчора під час прогулянки він невдало впав, через що загримів у лікарню зі складним переломом передпліччя зі зміщенням. Така сильна травма в його віці викликала у медиків низку складнощів.
Як повідомляють ЗМІ країни-окупанта, Петросяну необхідна операція на зламаній руці. Клоуну вставлятимуть титанові пластини, щоб відновити уражену кінцівку.
Однак із пекельним болем у руці путіністу доведеться жити щонайменше до кінця тижня - хірургічне втручання відтерміновують через регулярний прийом Петросяном медикаментів. Раніше він мав проблеми із серцем, і не може обходитися без пігулок.
Тим часом Тетяна Брухунова, молода дружина Петросяна, чітко дала зрозуміти, що обіцянки про те, щоб перебувати з чоловіком "у хворобі та здоров'ї", вона виконувати явно не планує.
Преса повідомляла, що "швидку" коміку викликала саме вона, проте висновків лікарів жінка чекати вочевидь не стала - вже більше доби у своєму блозі в Instagram Брухунова хвалиться своєю подорожжю до Китаю. Вона активно показує в сторіс місцеву кухню, визначні пам'ятки, ділиться враженнями. В той же час про чоловіка, який зараз у лікарні, Тетяна не зронила жодного слова.
Раніше вдова Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко, жорстко обрушилася на втікачку-запроданку Таїсію Повалій, з якою до повномасштабної війни дружила сім'ями.
Також співака-путініста Юрія Лозу мало не вбило силами природи в день ювілею. Артист, який всерйоз вірить, що Земля пласка, відчув на собі наслідки законів фізики.
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