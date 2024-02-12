Старий любитель нафталінових анекдотів впав посеред столиці країни-окупанта.

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Євген Петросян потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

78-річний комік Євген Петросян, який ллє зі сцени пласкі пропагандистські жарти та підтримує криваві злочини країни-окупанта, став жертвою карми. Дідусеві доводиться молодитися, адже в дружини він узяв собі жінку вдвічі молодшу за нього. Доводиться за нею встигати, що в похилому віці путініста вже загрожує лікарнею.

Так у ЗМІ країни на болотах з'явилася новина про те, що після прогулянки москвою Петросяну довелося викликати карету швидкої допомоги, яка терміново доправила його в лікарню. По допомогу звернулася молода жінка клоуна, коли він упав просто посеред вулиці.

Причому впав Петросян вкрай невдало. Він заробив собі складний перелом передпліччя зі зміщенням.

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Зараз артиста залишили в медичному закладі під наглядом лікарів. І без того непростий перелом ускладнюється віком Петросяна. Тетяна Брухунова, дружина путініста, його госпіталізацію поки не коментує.

Раніше вдова Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко, жорстко обрушилася на втікачку-запроданку Таїсію Повалій, з якою до повномасштабної війни дружила сім'ями.

Також співака-путініста Юрія Лозу мало не вбило силами природи в день ювілею. Артист, який всерйоз вірить, що Земля пласка, відчув на собі наслідки законів фізики.

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