"Не хочете повертатися - рот закрийте": вдова Білоножка жорстко вилаяла Повалій

Українська співачка Світлана Білоножко припустила, як складеться доля втікачки-запроданки Таїсії Повалій, яка продовжує жити і працювати в Росії.

https://glavred.net/stars/ne-hotite-vozvrashchatsya-rot-zakroyte-vdova-bilonozhko-zhestko-obrushilas-na-povaliy-10539383.html Посилання скопійоване

Світлана Білоножко впевнена, що Повалій вірить у те, що розповідає про Україну. / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Відома українська естрадна співачка Світлана Білоножко заявила - співачці Таїсії Повалій, яка продовжує жити і заробляти в країні-агресорі Росії криваві рублі, найімовірніше, російські пропагандисти доплачують за те, що вона публічно лає Україну. Про це Світлана Білоножко розповіла в інтерв'ю "Обозрєватель".

"Ми працювали разом, а зараз не спілкуємося. Знаєте, багато хто колись їхав на заробітки в Москву, як казала моя бабуся, за довгим рублем. Були такі часи. Але ж не зараз, коли сталася страшна біда. І якщо ви вже не хочете повертатися, то хоча б рота свого закрийте! Ну хіба не так? Не видавайте такої безглуздості. Як ви можете? Вона молодша - ми завжди її відстоювали з Віталіком, тому що, поки не з'явився нинішній чоловік, у неї важко все йшло", - каже співачка.

Білоножко впевнена, що Повалій вірить у те, що розповідає про Україну.

відео дня

"Допускаю, що їй сильно задурманила голову пропаганда. Ну і страх, звичайно. Дивіться, що там роблять з усіма, хто не згоден із кремлівською політикою. А можливо, їм доплачують за те, що таке несуть, - такий варіант теж не виключаю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що безчесна зрадниця Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.