Відомий Юрій Лоза мало не став жертвою бурульки. Брила льоду впала на його авто, припарковане біля будинку, і розбила лобове скло.

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Юрія Лозу ледь не вбила бурулька в день 70-річчя / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Скандально відомий своїми антинауковими мареннями співак і музикант із країни-агресора РФ Юрій Лоза ледь не загинув у день свого 70-річчя. Про це пише телеграм-канал "НеМалахов".

Артист відзначив ювілей 1 лютого. Збираючись їхати на захід, він на деякий час затримався вдома. Поки він перебував у приміщенні, на лобове скло його дорогого автомобіля впала величезна бурулька. Вона розбила скло.

За словами Лози, якби він вийшов раніше, то не виключено, що міг би постраждати від падіння льоду на голову.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав убивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") зазнали явного переляку і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців і біженців. Причому все в тій самій передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

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