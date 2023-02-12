"Безсоромна мерзота": Кадиров накинувся на Слєпакова, який втік з Росії

Рамзана Кадирова прорвало на вірші на адресу Семена Слєпакова.

Кадиров, Слєпаков / скріншот YouTube

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров вибухнув маренням у бік коміка насіння Слєпакова, який, як і багато російських знаменитостей, втік з Росії.

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував вірш, в якому спробував висміяти Слєпакова.

"Він тут недавно, нацистам на догоду збацав про" російську маму " народу. Ось і дізналися всі матері враз - хто тут поет, хто — безсоромна мерзота. Тошно мені тут розбирати ці"вірші". Був популярний хохмач - та й вийшов. Мода пішла у хамів - хором годувальницю колишню хаяти! Ну нічого! Ми всі самі подужаємо... є ще "Пушкіни" в надрах Росії, що про героїв баталій жорстоких славні пісні залишать нащадкам!",- обурювався Кадиров.

Нагадаємо, раніше Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення в підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

Вірш він підписав "доброзичливцям".

"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ, всім, хто вважає, що я – клеврет Путіна і Кремля", - писав Слєпаков.

До того актор "Кварталу 95" Юрій Великий разом з колегою з "жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою порадували українців новою пародією на російських окупантів.

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