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"Однозначно сім'я": Слава Дьомін показав возз'єднання з колишньою дружиною

Анна Підгорна
15 вересня 2024, 20:23
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Дьомін присвятив неділю спілкуванню з мамою своєї єдиної дитини.
Слава Дьомін із сином
Слава Дьомін новини - Дьомін зустрівся з колишньою дружиною заради сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Український інтерв'юер і ведучий Слава Дьомін більше трьох років не має стосунків із Ксенією Міщенко - мамою його 14-річного сина Владислава і колишньою дружиною. Офіційно пара ще одружена, але кожен із них уже живе своїм життям.

Утім, час від часу возз'єднання в родині Дьоміна все ж відбувається. Шоумен має дружні стосунки з екскоханою, і завжди охоче зустрічається з нею.

Так у своєму блозі в Instagram він показав недільний обід у компанії колишньої дружини та сина. Сім'я сидить у кафе - поки ведучий робить селфі, Ксенія ніжно цілує Владислава.

відео дня

"Сімейний вихідний. Бо колишні зі спільною дитиною - це однозначно сім'я", - підписав фотографію Слава Дьомін.

Слава Дьомін із сином і колишньою дружиною
Слава Дьомін новини - Дьомін зустрівся з колишньою дружиною заради сина / instagram.com/slavademin_official

Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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