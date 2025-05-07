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"Переможці" в сауні та Маленький принц з України: якою була перша репетиція Євробачення-2025

Анна Підгорна
7 травня 2025, 22:02
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Ziferblat на Євробаченні визнали найбільш недооціненим конкурсантом цього року, а Kaj випустили на сцену напівоголених людей у рушниках.
Зіферблат, Кай
Євробачення-2025 - як пройшла перша репетиція конкурсу для Ziferblat і Kaj / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте більше:

  • Якою була перша репетиція України на Євробаченні-2025
  • Чим здивували фаворити конкурсу зі Швеції

У Базелі, Швейцарія, де цього року відбудеться 69-ий щорічний музичний конкурс Євробачення, вже зібралися всі учасники та їхні команди - до початку змагання залишилося менше тижня. Сьогодні відбулася перша репетиція концертних номерів учасників.

На офіційних сторінках Євробачення в соціальних мережах уже з'явилися фрагменти виступів. Так єврофани отримали можливість скласти перше загальне враження про красу костюмів, оригінальність сцени, якість звучання тощо.

відео дня

Костюми для гурту Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, створював Іван Фролов (Frolov), на рахунку якого співпраця з Джамалою, Тіною Кароль, Бейонсе, Сабріною Карпентер тощо. Сценічні образи музикантів і бек-вокалістів прикрашені двома символами - серця і мальви - символами переродження і сили духу, повідомляє Суспільне.

Зі сцени прибрали квіткову галявину, як на Національному відборі, зробивши акцент на яскраві елементи та мінімалізм. При цьому збереглася загальна атмосфера казковості. Першу появу Ziferblat на Євробаченні шанувальники конкурсу сприйняли вельми прихильно: багатьом сподобався загальний настрій номера. Також досить частим коментарем стало зауваження, що пісня українських конкурсантів у 2025 році - найбільш недооцінена, і має великий потенціал.

Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025
Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision
Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025
Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision
Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025
Ziferblat на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision

Повне відео на каналі STARS UA.

Уже кілька місяців Швеція не полишає першого рядка в рейтингах букмекерів - гурту Kaj прогнозують беззаперечну перемогу. Тому єврофанам було ще більш цікаво подивитися, яким же буде номер потенційних переможців.

І вони дійсно змогли здивувати. Члени гурту виступатимуть у ділових костюмах з дев'яностих біля відкритого вогню на сцені, стилізованій під басту - традиційну шведську лазню. При цьому бек-вокалісти і підтанцьовка на задньому плані ходять у рушниках і з віниками в руках.

Kaj на першій репетиції Євробачення-2025
Kaj на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision
Kaj на першій репетиції Євробачення-2025
Kaj на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision
Kaj на першій репетиції Євробачення-2025
Kaj на першій репетиції Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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