Розмахував руками в бойовій стійці: в центрі Києва накинулися на Дмитра Гордона

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro, скріншот

У Києві на українського журналіста Дмитра Гордона накинувся невідомий.

Як свідчить відеозапис, який поширили ряд Telegram-каналів, біля свого офісу в центрі міста в Гордона кинули невідомий пакет.

Коли саме стався інцидент, поки невідомо.

Так, на опублікованих кадрах зафіксовано, як Гордон розмовляє з двома чоловіками і в той же час стоїть в бійцівській позі. У якийсь момент один з чоловіків кидає в напрямку журналіста пакетом, а той намагається завдати удару у відповідь. Однак обох учасників сутички розняв третій чоловік.

На цьому відео обривається, і чим завершився конфлікт - поки невідомо. Сам Гордон теж поки не коментував ситуацію.

Раніше в Instagram-сторіс Гордона з'явився колаж: на ньому в образі святого (ймовірно, канонізованого князя Київської Русі Володимира Мономаха) але з червоний клоунським носом зображений Дмитро Медведєв - заступник голови Ради Безпеки РФ і колишній російський президент. Вони стають предметом жартів навіть в Росії, де президенту звикли бездумно заглядати в рот.

"Святий Димитрій - допомагає при відсутності грошей, дає сили триматися", - свідчить роз'яснення до "ікони", якій рашистські пропагандисти, схоже, привчають жителів РФ жити в багнюці і злиднях, і радіти цьому.

До того Гордон на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому зображений плакат з російською символікою, під егідою якої Росія вбиває мирних українських жителів і руйнує українські міста, поруч з яким спить п'яний росіянин.

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