Камілла прокоментувала діагноз короля Чарльза: нові подробиці

Королева-консорт Камілла побувала на заході, де розповіла про здоров'я свого чоловіка.

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Королева-консорт Камілла прокоментувала здоров'я Чарльза / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

Під час свого особистого виходу відтоді, як Букінгемський палац раніше цього тижня оголосив про діагноз раку у короля Карла III, королева Камілла поділилася оновленою інформацією про стан здоров'я свого чоловіка.

У четвер увечері Камілла відвідала музичний захід у соборі Солсбері, який підтримував роботу місцевих благодійних організацій, пише Harpers Bazar.

Учасники заходу поділилися з Каміллою своїми добрими побажаннями монарху. "Ну, в даних обставинах він почувається дуже добре", - сказала королева. Він дуже зворушений усіма листами і повідомленнями, які публіка надсилає звідусіль, і це дуже надихає", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів із Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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