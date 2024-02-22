Висох до неможливого: з'явилося свіже фото хворого Чарльза ІІІ

Британський король Чарльз ІІІ помітно втратив вагу після діагностованого у нього важкого захворювання.

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Чарльз ІІІ помітно змінився / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Чарльз ІІІ намагається не здавати позиції і продовжує займатися державними справами.

Цього разу король провів зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, який відзвітував королю про те, як йдуть справи в Британії.

На сторінці королівської родини в Instagram з'явилося відповідне фото. Важко не помітити, як схуд король, його костюм буквально "висить" на ньому.

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Чарльз зустрівся з Ріші Сунаком / фото: скріншот instagram.com/theroyalfamily/

Кілька тижнів тому світ дізнався про важке захворювання Чарльза - йому діагностували рак. Подейкують, що монарх відмовився від хіміотерапії і тестує на собі експериментальні препарати проти раку.

Зауважимо, швидше за все, терапія позитивно діє на здоров'я короля, адже, не дивлячись на втрату ваги, Чарльз ІІІ посміхається і виглядає бадьорим.

Нещодавно дружина Чарльза ІІІ Камілла розповіла, що король почувається добре і подякувала за всі теплі побажання монарху.

А також колишній королівський дворецький розкрив таємницю, коли Чарльз ІІІ передасть корону своєму старшому сину принцу Вільяму.

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