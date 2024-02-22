Висох до неможливого: з'явилося свіже фото хворого Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ намагається не здавати позиції і продовжує займатися державними справами.
Цього разу король провів зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, який відзвітував королю про те, як йдуть справи в Британії.
На сторінці королівської родини в Instagram з'явилося відповідне фото. Важко не помітити, як схуд король, його костюм буквально "висить" на ньому.
Кілька тижнів тому світ дізнався про важке захворювання Чарльза - йому діагностували рак. Подейкують, що монарх відмовився від хіміотерапії і тестує на собі експериментальні препарати проти раку.
Зауважимо, швидше за все, терапія позитивно діє на здоров'я короля, адже, не дивлячись на втрату ваги, Чарльз ІІІ посміхається і виглядає бадьорим.
Нещодавно дружина Чарльза ІІІ Камілла розповіла, що король почувається добре і подякувала за всі теплі побажання монарху.
А також колишній королівський дворецький розкрив таємницю, коли Чарльз ІІІ передасть корону своєму старшому сину принцу Вільяму.
Читайте більше про королівську сім'ю:
- Кейт Міддлтон "працює лежачи" і "вже планує зустрічі": як відновлюється принцеса
- Кейт Міддлтон вперше покинула Віндзорський замок після операції
- Принц Вільям дав рідкісний публічний коментар про Кейт Міддлтон