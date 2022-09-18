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Плачте, фанатки: соліст Måneskin виклав фото, де він несамовито цілує свою кохану

18 вересня 2022, 21:08

Соліст групи-переможця "Євробачення-2021" Maneskin, музикант Даміано Давид розчулив ніжними поцілунками з дівчиною-красунею.

Манескин
Даміано Давид з дівчиною / Instagram

Лідер відомого попрок-колективу Maneskin (переможців Євробачення-202й) Даміано Давид опублікував у Мережі знімки зі своєю коханою, італійською моделлю Джорджією Солері ‒ що робить вельми рідко.

Зокрема, епатажний рокер показав досить романтичний знімок з дівчиною-красунею. Ясна річ, пара позувала перед камерою в неймовірно химерних нарядах. Причому на фото закохані ніжно цілували один одного.

Загалом, парочка, найімовірніше, відпочивала в якомусь закладі, адже в руках і Даміано, і Солері тримали склянки зі спиртним.

Давид, дівчина

Нагадаємо, Maneskin не залишилися осторонь від трагедії, яка розгорнулася в Україні - музиканти закликали допомагати українським біженцям.

Рокери випустили відеоролик, де чорно-білі кадри самих артистів змінювалися несамовитими фото тих нещасть, які принесли в Україну війська РФ. Maneskin попросили шанувальників, і всі, хто небайдужий, створювати і поширювати власні відео подібного змісту, щоб весь світ побачив, з яким жахом довелося зіткнутися Україні і українцями через криваву примху кремлівського агресора.

До того легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

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