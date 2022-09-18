Плачте, фанатки: соліст Måneskin виклав фото, де він несамовито цілує свою кохану

Соліст групи-переможця "Євробачення-2021" Maneskin, музикант Даміано Давид розчулив ніжними поцілунками з дівчиною-красунею.
Лідер відомого попрок-колективу Maneskin (переможців Євробачення-202й) Даміано Давид опублікував у Мережі знімки зі своєю коханою, італійською моделлю Джорджією Солері ‒ що робить вельми рідко.
Зокрема, епатажний рокер показав досить романтичний знімок з дівчиною-красунею. Ясна річ, пара позувала перед камерою в неймовірно химерних нарядах. Причому на фото закохані ніжно цілували один одного.
Загалом, парочка, найімовірніше, відпочивала в якомусь закладі, адже в руках і Даміано, і Солері тримали склянки зі спиртним.
Нагадаємо, Maneskin не залишилися осторонь від трагедії, яка розгорнулася в Україні - музиканти закликали допомагати українським біженцям.
Рокери випустили відеоролик, де чорно-білі кадри самих артистів змінювалися несамовитими фото тих нещасть, які принесли в Україну війська РФ. Maneskin попросили шанувальників, і всі, хто небайдужий, створювати і поширювати власні відео подібного змісту, щоб весь світ побачив, з яким жахом довелося зіткнутися Україні і українцями через криваву примху кремлівського агресора.
До того легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
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