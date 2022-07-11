Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину Федишин

DZIDZIO, Дзідзьо / instagram

Український співак DZIDZIO потрапив у скандал через фото зі своєю колегою Іриною Федишин. Українці згадали артисту, що за останні два місяці автор пісні "Малесенькі долоньки" була фігурантом відразу декількох гучних скандалах.

Спочатку на Федишина розлютилися через відсутність балів Польщі на Євробаченні-2022, а потім через позицію до ЛГБТ-спільноти.

Гнівні коментарі з'явилися на сторінці DZIDZIO в Instagram.

DZIDZIO анонсував низку благодійних концертів в Іспанії та Чехії, розмістивши спільне фото з виконавцями Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин, однак у відповідь отримав порцію критики.

Фанати співака порадили йому залишити виконавицю в Польщі і заявили, що вона не повинна представляти Україну.

"Залиште Федишин в Польщі", "Не нервуйте народ! Навіщо вам ця Федишин?" "Бачу Федишин - не йду на концерт", "Гомофоб Олександр і гомофобка Федишин їдуть в одну з найбільш дружніх до ЛГБТ країн давати концерти", "Хтось на цьому фото зайвий", - написали підписники Михайла Фоми.

Як раніше повідомляли, Ірина Федишин, після скандалу на Євробаченні, зганьбилася за допомогою для ЗСУ.

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