"Свою кар'єру вона добила в мотлох": Ірина Федишин зганьбилася новою заявою

Ірина Федишин / соцмережі, pixabay

Українська співачка Ірина Федишин ніяк не заспокоїться після скандалу з оцінками на Євробаченні. Тепер вона зробила нову скандальну заяву.

В одному з інтерв'ю вона поділилася своєю думкою про ЛГБТ-спільноту і зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними.

Федишин заявила, що на Євробачення-2022 вона "абстрагувалася і одягала рожеві окуляри", тому що їй було дуже важко на це дивитися.

"Я відволіклася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ – спільнота для мене - це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі її руйнують. Якщо вам так подобається - ми всі будемо відповідати перед Богом. Я - духовна людина, я чітко знаю, що це важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, - вам подобається себе руйнувати - руйнуйте", - вразила висловлюванням Федишин.

Артистка каже, що відчувала себе "за замком", коли побачила договір Суспільного і їй потрібно було оцінювати артистів, які виступають за любов незалежності від статі. Наприклад, яскравим представником ЛГБТ-спільноти на Євробаченні став учасник від Австралії Шелдон Райлі.

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"І тепер, коли це все настільки перевернулося, хіба ми вороги України? Хіба ми хотіли, щоб вийшли такі результати? Ніхто з членів журі не хотів образити поляків і щоб зараз вийшов такий скандал", - завершила думка Ірина Федишин.

"Каже вона, а соромно мені", "Це не думка - це напад на людей і публічне засудження", "Скандал, така людина не може сидіти в журі!", "Тут наостанок свою кар'єру вона добила в мотлох", - пишуть люди в Мережі.

Травесті-діва Монро прокоментувала заяви Федишин

Монро шокована позицією української співачки. Вона також здивована, що зірку запросили в журі Євробачення, де толерантно ставляться до будь-яких проявів особистостей.

"Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин — гомофобка, вважає ЛГБТ руйнуючими себе грішниками (це пряма мова). І її запрошують до журі самого егегейського конкурсу в Європі. Як так, Карл? Ну, сиди в своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих. Маленька біографічна довідка: має економічну освіту і закінчила музичну школу. Таке", - поділилася Монро.

Як раніше повідомляли, Ірина Федишин, після скандалу на Євробаченні, зганьбилася з допомогою для ЗСУ.

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