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Скандал за скандалом: Ірина Федишин зганьбилася з допомогою для ЗСУ

16 травня 2022, 20:20

Ще одна справа, за яку взялася співачка, викликає питання до її компетентності.

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Ірина Федишин зганьбилася з допомогою для ЗСУ / instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин, як член професійного журі від України на Євробаченні-2022, викликала до себе масу питань через несправедливі оцінки, які були виставлені країнам, що надають Україні найбільшу підтримку у війні в рф. Зокрема, Польщі.

Тепер увагу привернула і її некомпетентність в області волонтерства, яким артистка зайнялася з перших днів повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Якщо раніше над Федишин жартували, що вона вирішила пропіаритися на війні, зараз вона потрапила в незручну ситуацію з військовою амуніцією.

Зокрема їй в руки потрапили шоломи, які співачка вирішила випробувати на міцність та вистрілити в них. Відповідне відео вона виклала в соціальних мережах.

"Нам передали з Америки два шоломи на пробу. Ми перевірили, але на жаль ні один, ні інший шолом не витримали експерименту. Тому замовляти таких касок точно не будемо.

p.s.: волонтерство - це відповідальність, особливо, коли маєш справу з захисною амуніцією. Потрібно чітко розуміти усі ризики і рівень захисту таких речей.На даний час очікуємо 70 касок, які ми вже замовили у провірених виробників. Сподіваємося, що вони якнайшвидше будуть доставлені", - написала Федишин.

У коментарях помітили, що, незважаючи на те, що Федишин збирає військову амуніцію для ЗСУ, в цій темі вона відверто "плаває" - розстріляні нею каски не призначені для захисту від куль. Тут-то їй пригадали і скандал з оцінками:

"Який ідіотизм. Нащо ви знищили шоломи? Ви реально вважаєте, що вони призначені для захисту від куль? Що ж, тепер справді вірю, що ви не розумієте, чому це ваше 10 місце для Польщі на Євробаченні означає нуль балів".

"От як не матюкатися? Зіпсували шоломи, йолопи! Жоден шолом у світі не врятує від кулі, тільки від уламків! Якщо каска зупинить кулю, то злетить голова, що в тій касці була! Сім раз відміряйте перед тим, як один раз публікувати матеріал. Іспанський сором".

"Наскільки нікчемна та некомпетентна ви людина, що в касках для військових, що в музичному суддівстві. Ганьба".

"Чудовий приклад того, що гроші вам довіряти не можна. Неймовірна безвідповідальність, безпросвітня тупість".

читайте також"Давайте відкинемо політику": Федишин поставила крапку в скандалі з голосуванням на Євробаченні

Раніше телеведучий, волонтер і політик Сергій Притула назвав грандіозну суму, яку зібрав для ЗСУ під час грандфіналу Євробачення-2022.

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