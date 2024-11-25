Загроза зриву: чи проведуть "Євробачення-2025" у Швейцарії

У Швейцарії виступили проти проведення конкурсу.

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Швейцарія проведе "Євробачення" з розмахом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

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У Швейцарії провели референдум щодо проведення конкурсу

Яку суму країна виділить на організацію "Євробачення-2025"

У травні 2025 року у Швейцарії, представники якої перемогли на минулому пісенному конкурсі "Євробачення-2024", відбудеться наступний конкурс у місті Базель.

Але, за даними видання "DW", проведення конкурсу опинилося під загрозою зриву.

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Виявляється, ультраконсервативна християнська партія "Федеральний демократичний союз Швейцарії" виступила проти виділення коштів на "Євробачення-2025" і навіть провели референдум, щоб скасувати його.

Як стало відомо 24 листопада, за результатами голосування, в Базелі все ж проведуть конкурс.

Швейцарія виділить майже 40 млн доларів на подію, а заробить, за попередніми підрахунками, близько 67 мільйонів доларів.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Німецька хвиля") - німецька державна радіостанція і телеканал, що веде мовлення на зарубіжжя. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- і телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився в Бонн у нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, яке передавало вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушили" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда зараховувала до так званих "Ворожих голосів".

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