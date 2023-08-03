Пенсії змушують повертати через суд: хто знаходиться під загрозою

Згідно з рішенням Кіцманського районного суду Чернівецької області, родичів померлої пенсіонерки зобов'язали повернути пенсію до бюджету.

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Пенсіонерка померла, але свідоцтво про смерть надали із запізненням, йдеться в рішенні суду / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні за рішенням суду можуть забрати "зайву" пенсію у разі, якщо вона отримана завдяки підробленим документам або виплачена Пенсіонеру, який втратив право на виплату, або ж нарахована після його смерті. Про це йдеться в рішенні Кіцманського районного суду Чернівецької області від 18 липня 2023 року.

ПФУ звернувся до суду з тим, щоб стягнути переплату з пенсіонера. Жінка отримувала пенсію з 2003 року.

Пенсіонерка померла, але свідоцтво про смерть надали із запізненням, в результаті "заплатили зайві" 5699 грн.

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"Станом на 11.04.2023 кошти на суму 5699,76 грн на рахунок позивача не надходили, документи, що підтверджують повернення цих коштів до Головного управління не надавалися", – зазначають у ПФУ.

Відповідач (родич загиблої пенсіонерки) до суду не з'явився. В результаті за рішенням суду з нього стягнули не тільки повний розмір пенсії - 5699 грн, а й судовий збір у розмірі 2684 грн.

З яких причин можуть забрати пенсію:

якщо є помилка в прізвищі;

якщо виплати отримали за фальшивими документами;

якщо якийсь час жили за кордоном;

якщо не отримували виплату 6 місяців;

якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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