Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше догляду

Замість традиційної трави можна використовувати ґрунтопокривні рослини, білу конюшину, чебрець, польові квіти та інші культури.

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Чим замінити газон у саду / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У спекотну погоду трава може втрачати насичений колір і висихати

Повністю відмовлятися від газону необов'язково

Газон більше не вважається обов'язковим елементом доглянутого саду. На тлі спекотного літа та дефіциту вологи власники ділянок дедалі частіше шукають альтернативи, які допоможуть зберегти зелений простір і скоротити витрати часу на догляд. Замість традиційної трави можна використовувати ґрунтопокривні рослини, білу конюшину, чебрець, польові квіти та інші культури. Головне - враховувати особливості ділянки та те, як саме використовується територія. Про це пише Agroforum.

Класичний газон надає саду охайного вигляду, але вимагає регулярного скошування, поливу, підживлення та відновлення пошкоджених ділянок. У спекотну погоду трава може втрачати насичений колір і висихати, тому підтримувати її в ідеальному стані стає складніше.

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При цьому повністю відмовлятися від газону необов'язково. Практичніше залишити його там, де потрібен зручний майданчик для ігор, відпочинку або активного пересування, а на решті ділянок підібрати більш підходяще покриття.

1. Ґрунтопокривні рослини

Ґрунтопокривні багаторічники поступово розростаються й утворюють щільний зелений покрив. Вони допомагають закрити відкриті ділянки землі, обмежити ріст бур’янів і зробити сад візуально природнішим.

Для тінистих місць підходять одні види рослин, для сонячних і посушливих ділянок - інші. Тому перед посадкою важливо оцінити освітленість, вологість і тип ґрунту.

При цьому не кожен ґрунтопокривник витримує регулярне витоптування. Для доріжок і майданчиків, якими часто користуються, необхідно вибирати стійкі до навантажень види.

2. Біла конюшина

Біла конюшина - популярна альтернатива традиційній газонній траві. Вона стелиться по землі, здатна утворювати щільний покрив і під час цвітіння приваблює бджіл та інших комах-запилювачів.

Конюшину можна використовувати окремо або змішувати з газонними травами. Однак він не є повністю безпроблемним рішенням: його стійкість до посухи та витоптування залежить від умов вирощування, а квітуча ділянка приваблює комах, що важливо враховувати під час облаштування дитячих ігрових зон.

3. Низькорослий чебрець

Для сонячних ділянок із добре дренованим ґрунтом підійде низькорослий чебрець. Деякі його види утворюють щільний ароматний покрив, добре переносять посушливі умови та під час цвітіння приваблюють запилювачів.

Чебрець особливо доречний у садах природного стилю, між каменями та вздовж доріжок. Однак він не замінить газон на майданчику, де постійно бігають діти або граються домашні тварини: стійкість рослини до витоптування обмежена.

4. Луг із польовими квітами

Якщо хочеться надати саду більш природний вигляд, частину газону можна замінити лугом з польовими квітами. Таке рішення дозволяє урізноманітнити рослинність і створити додаткові умови для комах-запилювачів.

Для створення квітучої ділянки використовують відповідні місцеві види трав і квітів. Їхній склад підбирають з урахуванням клімату, освітленості та характеристик ґрунту.

Лугова рослинність не вимагає такого частого скошування, як класичний газон, але повністю обійтися без догляду не вийде. Важливо правильно підготувати ділянку, контролювати поширення небажаних рослин і своєчасно проводити косіння, якщо воно необхідне для обраної суміші.

5. Тіньовитривалі рослини під деревами

Під кронами дерев газон нерідко рідшає через брак сонячного світла та конкуренцію коренів за вологу. У таких умовах постійний підсів трави та додатковий полив не завжди дають стійкий результат.

Альтернативою можуть стати тіньовитривалі ґрунтопокривні рослини та багаторічники. Вони допомагають оформити простір під деревами та створити більш різноманітний рослинний покрив.

При виборі культур слід враховувати не тільки кількість світла, але й вологість ґрунту. Під великими деревами земля часто буває сухою, тому рослини повинні підходити одночасно і для затінення, і для конкретного режиму зволоження.

6. Багаторічні квітники та декоративні насадження

Ще один спосіб зменшити площу газону - розбити квітники з багаторічників, доповнивши їх декоративними травами та чагарниками.

Такий сад може виглядати привабливо з весни до осені, якщо підібрати рослини з різними термінами цвітіння та декоративними особливостями. Крім того, багаторічні насадження допомагають відмовитися від необхідності регулярно косити траву на окремих ділянках.

Однак важливо заздалегідь продумати схему посадки, відстані між рослинами та їхні потреби у воді. У перші сезони квітники можуть потребувати прополювання та поливу, доки рослини не розростуться.

7. Гравій, камінь та інші водопроникні покриття

Не кожну ділянку саду необхідно засаджувати рослинами. Там, де газон не виконує практичної функції, можна використовувати гравій, натуральний камінь або інші відповідні покриття.

Такі матеріали підходять для доріжок, майданчиків та окремих зон відпочинку. У поєднанні з квітниками та чагарниками вони допомагають створити охайний сад, у якому залишається менше території для регулярного скошування.

При цьому необхідно правильно підготувати основу та продумати відведення води. Водопроникність покриття залежить від обраного матеріалу, структури основи та способу укладання.

Як вибрати підходящу альтернативу газону

Перш ніж замінювати звичну галявину, варто визначити, для чого використовується кожна ділянка саду.

Для сонячних і сухих місць підійдуть рослини, пристосовані до нестачі вологи, наприклад, деякі види чебрецю.

Для ділянок під деревами краще обирати тіньовитривалі багаторічники та ґрунтопокривні культури.

Для природного саду можна виділити місце під луг із польовими квітами.

Для території з помірним навантаженням підійде біла конюшина або відповідні низькорослі рослини.

Для доріжок і майданчиків практичним рішенням можуть стати гравій, камінь та інші покриття.

Для місць відпочинку та дитячих ігор варто зберегти газон або використовувати спеціально підібране зносостійке покриття.

Важливо пам’ятати, що жодна рослина не стане універсальною заміною газону. Навіть невибагливі культури потребують відповідних умов, а деякі альтернативи вимагають не менше уваги на етапі вкорінення.

Відмова від частини газону дозволяє урізноманітнити сад і зменшити обсяг регулярних робіт. Замість того щоб доглядати за травою на всій території, можна залишити галявину там, де вона дійсно потрібна, а решту простору оформити з урахуванням освітленості, вологості ґрунту та власних потреб.

Дивіться відео про те, що можна посадити замість газону

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