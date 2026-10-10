Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФ

Христина Трохимчук
10 жовтня 2026, 17:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Кетіл Крогстад організував яскраву акцію солідарності з українським народом.
Кетіл Крогстад станцював під хіт Джеррі Хейла
Кетіл Крогстад станцював під хіт Jerry Heil / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який трек обрав норвезький блогер для танцю на кордоні з РФ
  • Як відреагувала Jerry Heil

Відомий норвезький інфлюенсер Кетіл Крогстад опублікував запальне відео в соцмережі Threads, на якому танцює під хіт Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" прямо на норвезько-російському кордоні.

Крогстад присвятив свій перформанс підтримці українців і звернувся з важливим посланням до сотень тисяч підписників з усього світу. Він наголосив, що жодні спроби агресора не залякають союзників України і не позбавлять її міжнародної підтримки.

відео дня
Блогер станцював на російському кордоні
Блогер станцював на російському кордоні / скрін з відео

"Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: "Ми залишаємося". Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми вмикаємо музику голосніше - "Додай гучності". 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі", - підписав ролик інфлюенсер.

Незвичайну акцію підтримки помітила й сама виконавиця треку Jerry Heil. Співачка емоційно поділилася відеороликом у своїх соцмережах, висловивши щирий захват від вчинку норвежця.

"Норвежець поїхав до кордону з Росією, щоб станцювати там під мій трек на знак підтримки нас", - з подивом прокоментувала Jerry Heil.

Реакція Джеррі Хейла на танець норвежця
Реакція Jerry Heil на танець норвежця / скрін з Telegram

Ролик швидко став вірусним, зібрав тисячі лайків і викликав гнівну реакцію деяких російських користувачів, які накинулися на блогера з образами. Незважаючи на це, українці засипали Кетіла позитивними коментарями та подякували йому за підтримку.

Серед коментарів користувачів:

"12 балів від України"

"Це сміливість. Слава Україні!"

"Величезне спасибі за вашу підтримку! Як українець, я завжди буду вам вдячний"

Відео з танцем блогера на кордоні з РФ дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що принц Гаррі та Меган Маркл відхилили запрошення провести Різдво в королівському маєтку Сандрінгем разом із Карлом III та принцом Вільямом. Пара вирішила утриматися від поїздки до Великої Британії, щоб запобігти сімейній напрузі.

Також онук Алли Пугачової Дені Байсаров з'явився на виставці в центрі Москви зі своїм арт-проєктом після повідомлень про те, що він нібито вирушив у "зону СВО". Він презентував свої художні роботи та дав невелике інтерв'ю.

Читайте також:

Про персону: Jerry Heil

Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охорона, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом з Alyona Alyona посіла 3 місце у фіналі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Jerry Heil
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:55Україна
Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:27Україна
Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Останні новини

17:58

Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

17:55

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:31

Кінець жовтня чи листопад: коли найкраще обрізати виноград, щоб він перезимувавВідео

17:31

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФВідео

17:27

Миші зникнуть раз і назавжди: один простий трюк діє миттєвоВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
17:08

Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше доглядуВідео

16:42

"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

16:27

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:23

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Реклама
16:22

Прання ковдри в пральній машині: що зробити, щоб пух не збився

16:17

Як відмити ручки плити від жиру без хімії - потрібен засіб з кухні

15:57

Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

15:52

Як платити менше за тепло: прості та ефективні лайфхаки для дому

15:44

Чотири принти стали популярними восени 2026: стилістка назвала фаворитівВідео

15:37

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкірки - лайфхак від шеф-кухаря

15:26

Гороскоп Таро на тиждень 12–18 жовтня: Левам — амбіції, Скорпіонам — час діяти

15:14

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

15:07

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

15:05

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

14:50

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Реклама
14:48

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

14:32

У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

14:03

РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на ОболоніФото

13:30

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблятьВідео

13:11

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

13:10

"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

13:04

Оцет і сода замість магазинної хімії: 8 рецептів домашніх засобів для прибирання

12:59

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:49

РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

12:35

Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

12:17

У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

12:16

Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 11 жовтня: Коням - зустрічі, Собакам - лідерство

11:20

Як правильно прати постільну білизну восени і взимку: головні правила

11:05

"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним — Financial Times

10:54

Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

10:45

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

10:34

Ніжний осінній десерт з гарбуза: рецепт запіканки за 45 хвилин

Реклама
09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти