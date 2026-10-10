"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФ

Кетіл Крогстад організував яскраву акцію солідарності з українським народом.

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Кетіл Крогстад станцював під хіт Jerry Heil / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Який трек обрав норвезький блогер для танцю на кордоні з РФ

Як відреагувала Jerry Heil

Відомий норвезький інфлюенсер Кетіл Крогстад опублікував запальне відео в соцмережі Threads, на якому танцює під хіт Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" прямо на норвезько-російському кордоні.

Крогстад присвятив свій перформанс підтримці українців і звернувся з важливим посланням до сотень тисяч підписників з усього світу. Він наголосив, що жодні спроби агресора не залякають союзників України і не позбавлять її міжнародної підтримки.

відео дня

Блогер станцював на російському кордоні / скрін з відео

"Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: "Ми залишаємося". Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми вмикаємо музику голосніше - "Додай гучності". 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі", - підписав ролик інфлюенсер.

Незвичайну акцію підтримки помітила й сама виконавиця треку Jerry Heil. Співачка емоційно поділилася відеороликом у своїх соцмережах, висловивши щирий захват від вчинку норвежця.

"Норвежець поїхав до кордону з Росією, щоб станцювати там під мій трек на знак підтримки нас", - з подивом прокоментувала Jerry Heil.

Реакція Jerry Heil на танець норвежця / скрін з Telegram

Ролик швидко став вірусним, зібрав тисячі лайків і викликав гнівну реакцію деяких російських користувачів, які накинулися на блогера з образами. Незважаючи на це, українці засипали Кетіла позитивними коментарями та подякували йому за підтримку.

Серед коментарів користувачів:

"12 балів від України"

"Це сміливість. Слава Україні!"

"Величезне спасибі за вашу підтримку! Як українець, я завжди буду вам вдячний"

Відео з танцем блогера на кордоні з РФ дивіться тут.

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Про персону: Jerry Heil Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охорона, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом з Alyona Alyona посіла 3 місце у фіналі.

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