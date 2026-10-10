Відключення світла в Україні 11 жовтня: 'Укренерго' повідомило про графіки

У "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися на тлі триваючих загострень.

https://glavred.net/energy/otklyucheniya-sveta-v-ukraine-11-oktyabrya-ukrenergo-soobshchilo-o-grafikah-10803176.html Посилання скопійоване

Відключення електроенергії в Україні 11 жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

Обмеження вводитимуть у певні періоди

Споживачів попросили раціонально використовувати електроенергію

В Україні в неділю, 11 жовтня, діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в "Укренерго".

відео дня

За інформацією компанії, для промислових споживачів та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 15:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів також передбачені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Їх застосовуватимуть з 16:00 до 23:59.

15:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

16:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

У "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися на тлі триваючих загострень.

Українцям рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

"Коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте його ощадливо", – наголосили в компанії.

Інфографіка: Главред

У яких містах взимку може скластися найскладніша ситуація зі світлом

"Главред" писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, взимку найскладніше буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми з електроенергією триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев включив Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджуватися лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Атаки на енергетику України - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Через відключення напруги від зовнішніх джерел живлення в метрополітені столиці 10 жовтня було тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Напередодні стало відомо, що Росія розробила план знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об’єктів – від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільних пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред