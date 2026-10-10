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Киян закликали робити запаси: оприлюднено найгірший сценарій нових обстрілів

Олексій Тесля
10 жовтня 2026, 22:31
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Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити електропостачання в Києві.
продукти, вода
Киян закликали робити запаси / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Влада Києва закликає подбати про найнеобхідніші індивідуальні запаси
  • Киянам рекомендують зробити запаси питної та технічної води

У зв’язку з посиленням обстрілів енергосистеми України міська влада Києва закликає мешканців столиці заздалегідь подбати про найнеобхідніші індивідуальні запаси на випадок можливих аварійних ситуацій.

"Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити електропостачання всіх споживачів, а міські комунальні служби - над відновленням штатних параметрів водопостачання. Однак інтенсивність обстрілів зростає. Тому міська влада, як і в минулі роки, закликає киян подбати про найнеобхідніші індивідуальні запаси", – йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.

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Так, киянам рекомендують зробити запаси питної та технічної води. На одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води та 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі. Запаси оптимально зробити щонайменше на 3 дні.

"У столиці 155 бюветних комплексів можуть працювати від генераторів у разі відключень електроенергії", – додали в КМДА.

Також рекомендується зарядити пауербанки та портативні зарядні станції, зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо, а також подбати про запас продуктів тривалого зберігання та тих, що не потребують електроенергії для приготування.

"Утепліть своє приміщення – заклейте стики вікон і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, покладіть алюмінієву фольгу або інший теплоізоляційний матеріал між стіною та батареєю", – рекомендує КМДА.

Також слід подбати про безпечне пересування вулицями в темну пору доби. Киян закликають одягати світловідбивний одяг або носити світловідбивні стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаку.

"Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади. Рекомендуємо мешканцям міста встановити додаток "Київ Цифровий", підписатися на офіційні сторінки КМДА в Telegram, Facebook, WhatsApp та Instagram, стежити за новинами на телеканалі "Київ24", "Радіо Київ – 98 FM" та в інтернет-виданні "Вечірній Київ" або слухати ефір Суспільного мовника", – підсумували в КМДА.

У яких містах взимку очікуються найсерйозніші проблеми з електропостачанням

На думку експерта у сфері енергетики Геннадія Рябцева, найскладніша ситуація з електроенергією взимку може скластися в населених пунктах, розташованих неподалік від зони бойових дій. За його прогнозом, перебої з електропостачанням там триватимуть довше і можуть зберігатися не лише в холодну пору року.

До числа міст із найбільшими ризиками експерт відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Також серед потенційно проблемних міст він назвав Чернігів, Одесу, Дніпро та Київ.

При цьому для столиці Рябцев очікує менш складний сценарій, ніж для Харкова. Згідно з його основним прогнозом, обмеження на подачу електроенергії в Києві вводитимуть переважно в години пікового споживання, коли навантаження на енергосистему досягає максимуму.

Нагадаємо, раніше в Києві тимчасово призупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Також зупинили роботу ескалаторів на станціях. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх джерел живлення.

"Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Як повідомлялося, в Україні в деяких регіонах будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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