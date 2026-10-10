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"Вибили двері": як пісня панк-гурту 50 років тому змінила рок-музику

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2026, 22:23
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Хіт 1976 року гурту Sex Pistols став символом панк-року та музичного бунту.
Хіт 1976 року від Sex Pistols став символом панк-року
Хіт 1976 року від Sex Pistols став символом панк-року / колаж: Главред, фото: instagram.com/sexpistols

Коротко:

  • Панк-рок зародився у Великій Британії в середині 1970-х років
  • Панк відображав соціальні проблеми свого часу
  • Пісня "Anarchy in the UK" перетворила невдоволення молоді на різкий протест

П'ятдесят років тому британський гурт Sex Pistols випустив пісню "Anarchy in the UK", яка стала одним із головних символів панк-року. Ця композиція кинула виклик музичним традиціям, висловила протест проти суспільного ладу та допомогла змінити уявлення про те, хто може виходити на сцену.

Панк-рок зародився у Великій Британії в середині 1970-х років на тлі економічної кризи, зростання безробіття та невдоволення молоді. Новий напрям відрізнявся простою музикою, агресивним виконанням, провокаційним зовнішнім виглядом музикантів та текстами про політику, соціальні проблеми й особисту свободу, пише Mirror.

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Sex Pistols швидко стали одними з головних представників панк-руху. У грудні 1976 року музиканти взяли участь у телевізійній програмі, під час якої пролунала нецензурна лексика. Це викликало обурення британських ЗМІ та привернуло до гурту широку увагу.

Скандал зміцнив репутацію Sex Pistols як одних із найпровокативніших виконавців країни.

За словами культуролога Кевіна Деттмара, такі групи, як Sex Pistols, Ramones і The Clash, фактично "вибили двері" в музичну індустрію, зруйнувавши звичні уявлення про те, яким має бути рок-музикант.

Головним була не майстерність, а енергія

Панк різко контрастував із дорогим і технічно складним стадіонним роком, який домінував у музичному мейнстрімі 1970-х років.

Щоб створити панк-гурт, не потрібні були дорогі інструменти чи роки музичної освіти. В основі руху лежала ідея, що виступати на сцені може практично кожен, у кого є бажання, енергія та власний голос.

При цьому панк відображав соціальні проблеми свого часу. Економічні труднощі, безробіття та відсутність перспектив для молодих британців стали важливими темами нового музичного напряму.

Пісня "Anarchy in the UK" перетворила невдоволення молоді на різкий протест проти британського істеблішменту. Пізніше соціальну та політичну тематику активно розвивала група The Clash.

У її композиціях порушувалися проблеми безробіття, расизму, поліцейського свавілля та класової нерівності. Пісня "London Calling", у свою чергу, стала тривожним висловлюванням про політичні та екологічні загрози кінця 1970-х років.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Sex Pistols

Sex Pistols - легендарний британський панк-рок-гурт, заснований у 1975 році в Лондоні. Вони стали головним уособленням панк-субкультури, музичними новаторами та ініціаторами "панк-революції" у Великій Британії.

Незважаючи на те, що їхня перша активна кар’єра тривала всього близько двох з половиною років, гурт справив колосальний вплив на історію рок-музики та культуру загалом.

Колектив записав лише один офіційний студійний альбом - "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" (вийшов у жовтні 1977 року), який миттєво став класикою та визнаний одним із найважливіших записів в історії року.

Їхні головні сингли - "Anarchy in the U.K." та "God Save the Queen" - містили різку критику британського істеблішменту, соціальних засад та монархії.

Гурт славився агресивною поведінкою на сцені та поза нею, нецензурною лайкою в прямому ефірі телепередач та антисоціальним іміджем. Багато в чому їхній візуальний стиль (пошарпаний одяг, шпильки) створювався за участю дизайнерки Вів’єн Вествуд та менеджера гурту Малкольма Макларена.

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