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Клуні висловився щодо смерті сина Кроуфорд: "Одна з найстрашніших подій"

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2026, 18:43
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Актор, який багато років дружить із цією родиною, зізнався, що трагедія стала важким ударом для його близьких.
Клуні висловився щодо смерті сина Кроуфорда
Клуні висловився щодо смерті сина Кроуфорда / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/popular/presley-gerber

Коротко:

  • Зв'язки Клуні з родиною Герберів виходять за межі багаторічної дружби
  • Зараз на першому місці для Клуні не ділові стосунки, а підтримка близьких друзів

Голлівудський актор Джордж Клуні прокоментував смерть Преслі Гербера, 27-річного сина супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера. Актор, який багато років дружить із родиною, зізнався, що трагедія стала важким ударом для його близьких. Разом із дружиною Амаль він підтримує батьків загиблого в цей непростий період.

"Чесно кажучи, це одна з найстрашніших подій, які коли-небудь траплялися з нашою родиною. А їхня родина… ну, ви й самі можете собі уявити", - розповів Клуні в розмові з Entertainment Tonight на церемонії вручення премії The Albies.

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За інформацією Page Six, актор і його дружина намагаються бути поруч із Кроуфорд і Гербером, допомагаючи їм впоратися з втратою. Друзі сім’ї також підтримують батьків Преслі, щоб ті не залишалися наодинці зі своїм горем.

Зв’язок Клуні з родиною Герберів виходить за межі багаторічної дружби. У 2013 році актор разом із Ренді Гербером та підприємцем Майком Мелдманом заснував бренд текіли Casamigos. У 2017 році компанію продали за 1 мільярд доларів.

Однак зараз, як зазначають джерела Page Six, на першому місці для Клуні - не ділові стосунки, а підтримка близьких друзів. За словами співрозмовників видання, актор має намір залишатися поруч із родиною не тільки найближчими тижнями, а й у наступні місяці та роки.

Смерть Преслі Гербера

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. За даними медичного експерта округу Лос-Анджелес, обставини смерті продовжують розслідувати, а її офіційна причина поки що не встановлена. Поліція розглядає версію можливого передозування. Преслі був сином Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, а також старшим братом моделі та актриси Каї Гербер.

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Про особу: Джордж Клуні

Джордж Клуні - американський кіно- та телеактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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