Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2026, 15:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Над композицією Спірс працювала разом із кількома авторами, серед яких був і Джастін Тімберлейк - її коханий на початку 2000-х років.
Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню
Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Брітні Спірс через 25 років представила архівну пісню
  • Пісня "She’ll Never Be Me" була записана у 2001 році

Американська поп-зірка Брітні Спірс випустила композицію, яка залишалася невиданою чверть століття. Пісня "She’ll Never Be Me" була записана у 2001 році під час роботи над альбомом Britney, а тепер стала доступною слухачам напередодні 25-річчя альбому. Як повідомляє People, це перша з п’яти архівних композицій, які увійдуть до спеціального ювілейного перевидання альбому.

У новій для публіки пісні 44-річна виконавиця звертається до колишнього коханого, який розпочав стосунки з іншою дівчиною. Спірс дає зрозуміти, що нова обраниця не зможе зайняти її місце і стати її копією. У приспіві співачка наголошує на власній унікальності й ніби запитує колишнього партнера, чи усвідомлює він, що ніхто не зможе замінити її.

відео дня

Над композицією Спірс працювала разом із кількома авторами, серед яких був і Джастін Тімберлейк - її коханий на початку 2000-х років. У створенні пісні також брали участь Бредлі Деймонд та Алекс Греггс. Продюсерами виступили Riprock та Alex G.

"She’ll Never Be Me" увійде до розширеної версії альбому Britney (25th Anniversary Edition). Загалом до ювілейного видання увійдуть п’ять раніше не опублікованих записів. Окрім нової для слухачів композиції, у трек-листі з’являться "Am I a Sinner", "When I Say So" та "My Big Secret". П’ятим доповненням стане студійна версія пісні "Right Now (Taste The Victory)", яка раніше використовувалася в рекламі Pepsi у 2002 році. Вихід перевидання заплановано на 6 листопада.

Як альбом Britney змінив музичний образ співачки

Платівка Britney вийшла слідом за двома успішними альбомами виконавиці - ...Baby One More Time та Oops!... I Did It Again. У цій роботі співачка відійшла від звичного підліткового образу і представила більш доросле звучання та сценічний імідж.

Одним із найпам’ятніших моментів промокампанії став виступ Спірс на церемонії MTV Video Music Awards у 2001 році. Там вона виконала пісню "I’m a Slave 4 U" в оточенні танцюристів та декорацій, що імітували джунглі. Особливу увагу привернув пітон, якого артистка тримала на плечах. Цей номер згодом увійшов до числа найвпізнаваніших виступів у її кар’єрі.

Після головного синглу публіка почула пісні "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на композицію Джоан Джетт "I Love Rock ’n’ Roll", а також "Boys", записану за участю Фаррелла Вільямса. Завершувала альбом пісня "What It’s Like to Be Me", над якою Спірс працювала разом із Тімберлейком.

На підтримку альбому співачка вирушила у концертний тур Dream Within a Dream Tour. Один із виступів у Лас-Вегасі згодом став основою для концертного фільму, який показав телеканал HBO.

Перший музичний реліз з 2023 року

Вихід пісні "She’ll Never Be Me" примітний ще й тим, що це перша музична новинка Брітні Спірс після виходу спільного треку з will.i.am "Mind Your Business" у 2023 році. Раніше артисти випустили пісню "Scream & Shout", яка у 2012 році піднялася на третю сходинку американського чарту Billboard Hot 100.

Останньою композицією Спірс, яка потрапила до цього хіт-параду, залишається "Hold Me Closer" - дует з Елтоном Джоном, представлений у 2022 році. У пісні використано перероблені фрагменти його композицій "Tiny Dancer" та "The One". Трек піднявся на шосте місце Billboard Hot 100.

Бритни Спирс, Брітні Спірс
Брітні Спірс / Інфографіка: Главред

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
музыка пісня шоу-бізнес Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:55Україна
Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:27Україна
Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Останні новини

17:58

Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

17:55

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:31

Кінець жовтня чи листопад: коли найкраще обрізати виноград, щоб він перезимувавВідео

17:31

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФВідео

17:27

Миші зникнуть раз і назавжди: один простий трюк діє миттєвоВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
17:08

Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше доглядуВідео

16:42

"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

16:27

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:23

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Реклама
16:22

Прання ковдри в пральній машині: що зробити, щоб пух не збився

16:17

Як відмити ручки плити від жиру без хімії - потрібен засіб з кухні

15:57

Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

15:52

Як платити менше за тепло: прості та ефективні лайфхаки для дому

15:44

Чотири принти стали популярними восени 2026: стилістка назвала фаворитівВідео

15:37

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкірки - лайфхак від шеф-кухаря

15:26

Гороскоп Таро на тиждень 12–18 жовтня: Левам — амбіції, Скорпіонам — час діяти

15:14

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

15:07

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

15:05

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

14:50

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Реклама
14:48

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

14:32

У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

14:03

РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на ОболоніФото

13:30

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблятьВідео

13:11

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

13:10

"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

13:04

Оцет і сода замість магазинної хімії: 8 рецептів домашніх засобів для прибирання

12:59

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:49

РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

12:35

Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

12:17

У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

12:16

Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 11 жовтня: Коням - зустрічі, Собакам - лідерство

11:20

Як правильно прати постільну білизну восени і взимку: головні правила

11:05

"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним — Financial Times

10:54

Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

10:45

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

10:34

Ніжний осінній десерт з гарбуза: рецепт запіканки за 45 хвилин

Реклама
09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти