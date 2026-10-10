Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

Над композицією Спірс працювала разом із кількома авторами, серед яких був і Джастін Тімберлейк - її коханий на початку 2000-х років.

https://glavred.net/stars/spustya-25-let-britni-spirs-neozhidanno-obnarodovala-arhivnuyu-pesnyu-10803089.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Брітні Спірс через 25 років представила архівну пісню

Пісня "She’ll Never Be Me" була записана у 2001 році

Американська поп-зірка Брітні Спірс випустила композицію, яка залишалася невиданою чверть століття. Пісня "She’ll Never Be Me" була записана у 2001 році під час роботи над альбомом Britney, а тепер стала доступною слухачам напередодні 25-річчя альбому. Як повідомляє People, це перша з п’яти архівних композицій, які увійдуть до спеціального ювілейного перевидання альбому.

У новій для публіки пісні 44-річна виконавиця звертається до колишнього коханого, який розпочав стосунки з іншою дівчиною. Спірс дає зрозуміти, що нова обраниця не зможе зайняти її місце і стати її копією. У приспіві співачка наголошує на власній унікальності й ніби запитує колишнього партнера, чи усвідомлює він, що ніхто не зможе замінити її.

відео дня

Над композицією Спірс працювала разом із кількома авторами, серед яких був і Джастін Тімберлейк - її коханий на початку 2000-х років. У створенні пісні також брали участь Бредлі Деймонд та Алекс Греггс. Продюсерами виступили Riprock та Alex G.

"She’ll Never Be Me" увійде до розширеної версії альбому Britney (25th Anniversary Edition). Загалом до ювілейного видання увійдуть п’ять раніше не опублікованих записів. Окрім нової для слухачів композиції, у трек-листі з’являться "Am I a Sinner", "When I Say So" та "My Big Secret". П’ятим доповненням стане студійна версія пісні "Right Now (Taste The Victory)", яка раніше використовувалася в рекламі Pepsi у 2002 році. Вихід перевидання заплановано на 6 листопада.

Як альбом Britney змінив музичний образ співачки

Платівка Britney вийшла слідом за двома успішними альбомами виконавиці - ...Baby One More Time та Oops!... I Did It Again. У цій роботі співачка відійшла від звичного підліткового образу і представила більш доросле звучання та сценічний імідж.

Одним із найпам’ятніших моментів промокампанії став виступ Спірс на церемонії MTV Video Music Awards у 2001 році. Там вона виконала пісню "I’m a Slave 4 U" в оточенні танцюристів та декорацій, що імітували джунглі. Особливу увагу привернув пітон, якого артистка тримала на плечах. Цей номер згодом увійшов до числа найвпізнаваніших виступів у її кар’єрі.

Після головного синглу публіка почула пісні "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на композицію Джоан Джетт "I Love Rock ’n’ Roll", а також "Boys", записану за участю Фаррелла Вільямса. Завершувала альбом пісня "What It’s Like to Be Me", над якою Спірс працювала разом із Тімберлейком.

На підтримку альбому співачка вирушила у концертний тур Dream Within a Dream Tour. Один із виступів у Лас-Вегасі згодом став основою для концертного фільму, який показав телеканал HBO.

Перший музичний реліз з 2023 року

Вихід пісні "She’ll Never Be Me" примітний ще й тим, що це перша музична новинка Брітні Спірс після виходу спільного треку з will.i.am "Mind Your Business" у 2023 році. Раніше артисти випустили пісню "Scream & Shout", яка у 2012 році піднялася на третю сходинку американського чарту Billboard Hot 100.

Останньою композицією Спірс, яка потрапила до цього хіт-параду, залишається "Hold Me Closer" - дует з Елтоном Джоном, представлений у 2022 році. У пісні використано перероблені фрагменти його композицій "Tiny Dancer" та "The One". Трек піднявся на шосте місце Billboard Hot 100.

Брітні Спірс / Інфографіка: Главред

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред