Педро Паскаль судиться з алкобрендом через гру слів з його ім'ям

Під цим брендом випускають піско — традиційний алкогольний напій із винограду.

Педро Паскаль судиться з алкогольним брендом

Коротко:

Торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера

Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд

Голлівудський актор Педро Паскаль подав позов проти чилійського бренду Pedro Piscal, вважаючи, що назва напою занадто схожа на його ім'я і може вводити споживачів в оману. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ЗМІ, торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера у 2023 році. Під брендом випускається піско — традиційний алкогольний напій з винограду, який уже продається в магазинах і ресторанах Чилі.

Сам Еррера стверджує, що назва — це гра слів: вона поєднує популярний коктейль piscola та сорт винограду Pedro Ximénez. Однак така ідея не переконала представників актора.

Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд, вказуючи на схожість назви з ім'ям артиста. Вже відомо, що суд ухвалив кілька проміжних рішень на його користь — зокрема, передав йому контроль над низкою пов'язаних доменів.

Остаточний вердикт у справі очікується до кінця року. При цьому в Чилі подібні суперечки не рідкість: місцеві бренди й раніше використовували імена світових знаменитостей — іноді успішно відстоюючи свої позиції в суді.

Про особу: Педро Паскаль Педро Паскаль — чилійсько-американський актор. Паскаль став відомий завдяки ролі Оберіна Мартелла у четвертому сезоні фентезійного серіалу "Гра престолів" (2014) та Хав'єра Пенья у кримінальному серіалі "Нарко" (2015—2017). Номінант на "Золотий глобус" і "Вибір критиків", триразовий номінант на премію "Еммі" та Гільдію кіноакторів Америки. У 2023 році журнал Time вніс Паскаля до списку 100 найвпливовіших людей у світі, повідомляє Вікіпедія.

