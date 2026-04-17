Педро Паскаль судиться з алкобрендом через гру слів з його ім'ям

Коротко:
- Торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера
- Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд
Голлівудський актор Педро Паскаль подав позов проти чилійського бренду Pedro Piscal, вважаючи, що назва напою занадто схожа на його ім'я і може вводити споживачів в оману. Про це повідомляє The Guardian.
За даними ЗМІ, торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера у 2023 році. Під брендом випускається піско — традиційний алкогольний напій з винограду, який уже продається в магазинах і ресторанах Чилі.
Сам Еррера стверджує, що назва — це гра слів: вона поєднує популярний коктейль piscola та сорт винограду Pedro Ximénez. Однак така ідея не переконала представників актора.
Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд, вказуючи на схожість назви з ім'ям артиста. Вже відомо, що суд ухвалив кілька проміжних рішень на його користь — зокрема, передав йому контроль над низкою пов'язаних доменів.
Остаточний вердикт у справі очікується до кінця року. При цьому в Чилі подібні суперечки не рідкість: місцеві бренди й раніше використовували імена світових знаменитостей — іноді успішно відстоюючи свої позиції в суді.
Про особу: Педро Паскаль
Педро Паскаль — чилійсько-американський актор. Паскаль став відомий завдяки ролі Оберіна Мартелла у четвертому сезоні фентезійного серіалу "Гра престолів" (2014) та Хав'єра Пенья у кримінальному серіалі "Нарко" (2015—2017). Номінант на "Золотий глобус" і "Вибір критиків", триразовий номінант на премію "Еммі" та Гільдію кіноакторів Америки. У 2023 році журнал Time вніс Паскаля до списку 100 найвпливовіших людей у світі, повідомляє Вікіпедія.
