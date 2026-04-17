Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Педро Паскаль судиться з алкобрендом через гру слів з його ім'ям

Віталій Кірсанов
17 квітня 2026, 22:07
Під цим брендом випускають піско — традиційний алкогольний напій із винограду.
Педро Паскаль судиться з виробником алкоголю
Педро Паскаль судиться з алкогольним брендом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера
  • Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд

Голлівудський актор Педро Паскаль подав позов проти чилійського бренду Pedro Piscal, вважаючи, що назва напою занадто схожа на його ім'я і може вводити споживачів в оману. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ЗМІ, торгову марку зареєстрував підприємець Девід Еррера у 2023 році. Під брендом випускається піско — традиційний алкогольний напій з винограду, який уже продається в магазинах і ресторанах Чилі.

відео дня

Сам Еррера стверджує, що назва — це гра слів: вона поєднує популярний коктейль piscola та сорт винограду Pedro Ximénez. Однак така ідея не переконала представників актора.

Юристи Паскаля вимагають передати права на бренд, вказуючи на схожість назви з ім'ям артиста. Вже відомо, що суд ухвалив кілька проміжних рішень на його користь — зокрема, передав йому контроль над низкою пов'язаних доменів.

Остаточний вердикт у справі очікується до кінця року. При цьому в Чилі подібні суперечки не рідкість: місцеві бренди й раніше використовували імена світових знаменитостей — іноді успішно відстоюючи свої позиції в суді.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що легендарна українська співачка Софія Ротару зробила зворушливий пост у своєму Instagram. Артистка опублікувала архівне фото своєї мами, Олександри Іванівни Ротарь.

Раніше також ведуча Регіна Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні та працює в країні-окупанті попри збройну агресію, поскаржилася на своє багатодітне материнство.

Вас також може зацікавити:

Педро Паскаль — чилійсько-американський актор. Паскаль став відомий завдяки ролі Оберіна Мартелла у четвертому сезоні фентезійного серіалу "Гра престолів" (2014) та Хав'єра Пенья у кримінальному серіалі "Нарко" (2015—2017). Номінант на "Золотий глобус" і "Вибір критиків", триразовий номінант на премію "Еммі" та Гільдію кіноакторів Америки. У 2023 році журнал Time вніс Паскаля до списку 100 найвпливовіших людей у світі, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес вино новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Активні бої стихнуть: росіяни хочуть перейти до оборони на фронті, що відомо

22:10Фронт
Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:44Україна
Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:48Синоптик
Популярне

Більше
Останні новини

22:19

Солодка пастка для шкідників: як позбутися мурах у саду за допомогою цукру

22:10

Активні бої стихнуть: росіяни хочуть перейти до оборони на фронті, що відомо

22:07

21:52

Безперервні удари: українців попередили про нову тактику обстрілів з боку РФ

21:18

На Тернопільщину насувається циклон: синоптики попередили про сильний вітер

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
21:15

Спалювати чи роздавати: священник пояснив, що робити з речами померлої людини

20:44

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:35

Ціни незабаром стрімко зростуть: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

20:13

Незмінна класика: які жіночі імена обирають українці протягом п’яти століть

20:03

Ціни на пальне в Україні впадуть: відомо, коли бензин та дизель подешевшають

20:03

Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

19:51

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

19:48

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:42

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

19:38

Переговори між Зеленським і Путіним: Ердоган зробив важливу заяву

19:35

Розкрито головний секрет Києва: що приховали в СРСР і як з’явився міф про 1500 роківВідео

19:10

Для чого Росія застосовує тактику "24-годинного терору": Коваленко назвав причинуПогляд

19:08

П'ять знаків зодіаку вважаються найгордішими та зарозумілими - хто вони

19:06

Коли можна отримати штраф за зимові шини влітку: знають далеко не всіВідео

19:03

Зелені загарбники: 5 небезпечних рослин, що здатні за сезон повністю знищити сад

18:34

Кріп залишатиметься свіжим тижнями: простий трюк, про який мало хто знає

18:10

Дощі та туман: яка погода буде в Харкові на вихідних

18:00

Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп сказав, кого можуть призвати

17:56

"Росіяни бояться": Буданов назвав реалістичний сценарій звільнення Придністров'я

17:29

Пара почала ремонт старого будинку і завмерла: знайшли те, чого не очікували

17:18

Полуниця вродить на славу: чим підживити для великих і солодких ягід

17:16

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

17:00

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

16:55

Софія Ротару заговорила румунською та поділилася особистим - деталі

16:55

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

16:39

Археологи "оживили вампіра" через 400 років: чого боялися в давнинуВідео

16:18

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

16:17

РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував КремльВідео

16:17

"Зайшла у глухий кут": у Європі вразили назвавши рік завершення війни в Україні

16:00

"Льодовиковий період" повертається 10 років потому: коли вийде мультфільмВідео

15:55

Маринована цибуля вийде хрусткою та соковитою: шикарний рецепт до м'яса та риби

15:50

Гроші вже на підході: трьом знакам зодіаку пощастить після 17 квітня

15:37

Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

15:33

Режисер Павло Остріков змінив глядацьке крісло на ігровий майданчик у шоу "Я люблю Україну"Відео

15:30

Агенція оборонних закупівель знову потрапила у скандал

15:28

Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

15:18

Чому кіт будить вночі — справжні причини, про які здогадуються одиниціВідео

15:13

Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

15:13

Читають думки: люди, народжені в ці місяці, мають сильну інтуїцію

14:45

"Не збираюся переробляти": відома акторка висловилася про скандали Цимбалюка

14:45

Україна відповіла на ультиматум РФ - що буде з Донбасом та де відбудуться переговори

14:38

Чого не можна робити у Світлу суботу: прикмети на свято 18 квітня

14:18

Від русизму "щебьонка" пора відмовлятися: як правильно назвати цей матеріал українською

14:02

Схованки у старих речах: що знаходять покупці в секонд-хендах

13:50

На вихідних Рівненщину накриє негода: синоптики назвали дату нового похолодання

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти