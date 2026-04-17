"Не налаштовую проти батька": Різатдінова розкрила стосунки сина з утікачем Онищенком

Гімнастка розповіла, як виховує свою єдину дитину.

https://glavred.net/stars/ne-nastraivayu-protiv-otca-rizatdinova-raskryla-otnosheniya-syna-s-beglecom-onishchenkom-10757417.html Посилання скопійоване

Анна Різатдінова — син Олександра Онищенка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова привідкрила завісу свого особистого життя і розповіла про виховання сина в інтерв'ю Радіо Люкс. Батько дитини, екс-депутат-втікач Олександр Онищенко, зараз живе за кордоном.

За словами знаменитості, їй доводиться виконувати для сина як материнську, так і батьківську роль. Незважаючи на те, що Роман практично не бачить батька, Різатдінова намагається зберегти добрі стосунки між ними.

відео дня

Анна Різатдінова про виховання дитини

"Я ні в якому разі не налаштовую Рому проти батька. Він знає, що тато є, просто він не живе з нами. Я завжди кажу йому: "Ти на 50% від мами і на 50% від тата". Це факт. Тож дитина росте з цим розумінням", — поділилася Анна.

Незважаючи на це, Роман уже задає закономірні питання — чому батько не бере участі в його житті. При цьому спортсменка запевняє, що її дитина проживає щасливе дитинство.

Олександр Онищенко з сином Романом

"Звичайно, у нього вже виникають питання: чому тата немає поруч, чому він не приходить на шкільні заходи. Але поки що, у свої вісім років, Рома не відчуває себе нещасним, і не можна сказати, що він страждає. Я намагаюся давати йому максимум любові, щоб він завжди відчував підтримку", — розповіла Різатдінова.

Зараз Олександр Онищенко живе за кордоном, тоді як в Україні він засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію "газової схеми" — однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України. Колишній депутат не приховує свого розкішного життя в соцмережах — Онищенко ділиться з підписниками фотографіями з новою обраницею та дочкою, яка народилася у 2021 році.

Де зараз Олександр Онищенко

Спортсменка прожила у шлюбі з екс-депутатом Олександром Онищенком 2 роки. У 2017 році у пари народився син Роман. Пара розлучилася у 2019 році.

Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Анна Різатдінова Анна Різатдінова — українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу у вправах з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред