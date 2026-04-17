"Не налаштовую проти батька": Різатдінова розкрила стосунки сина з утікачем Онищенком

Христина Трохимчук
17 квітня 2026, 13:27
Гімнастка розповіла, як виховує свою єдину дитину.
Анна Різатдінова — син Олександра Онищенка

  • Як Анна Різатдінова виховує сина
  • Які стосунки у дитини зі своїм батьком Олександром Онищенком

Знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова привідкрила завісу свого особистого життя і розповіла про виховання сина в інтерв'ю Радіо Люкс. Батько дитини, екс-депутат-втікач Олександр Онищенко, зараз живе за кордоном.

За словами знаменитості, їй доводиться виконувати для сина як материнську, так і батьківську роль. Незважаючи на те, що Роман практично не бачить батька, Різатдінова намагається зберегти добрі стосунки між ними.

Анна Різатдінова про виховання дитини

"Я ні в якому разі не налаштовую Рому проти батька. Він знає, що тато є, просто він не живе з нами. Я завжди кажу йому: "Ти на 50% від мами і на 50% від тата". Це факт. Тож дитина росте з цим розумінням", — поділилася Анна.

Незважаючи на це, Роман уже задає закономірні питання — чому батько не бере участі в його житті. При цьому спортсменка запевняє, що її дитина проживає щасливе дитинство.

Олександр Онищенко з сином Романом

"Звичайно, у нього вже виникають питання: чому тата немає поруч, чому він не приходить на шкільні заходи. Але поки що, у свої вісім років, Рома не відчуває себе нещасним, і не можна сказати, що він страждає. Я намагаюся давати йому максимум любові, щоб він завжди відчував підтримку", — розповіла Різатдінова.

Зараз Олександр Онищенко живе за кордоном, тоді як в Україні він засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію "газової схеми" — однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України. Колишній депутат не приховує свого розкішного життя в соцмережах — Онищенко ділиться з підписниками фотографіями з новою обраницею та дочкою, яка народилася у 2021 році.

Де зараз Олександр Онищенко

Анна Різатдінова — шлюб з Олександром Онищенком

Спортсменка прожила у шлюбі з екс-депутатом Олександром Онищенком 2 роки. У 2017 році у пари народився син Роман. Пара розлучилася у 2019 році.

Ганна Різатдінова

Про особу: Анна Різатдінова

Анна Різатдінова — українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу у вправах з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

