Parfeniuk розповів, як перший продюсер погрожував йому бойовою гранатою

На небосхилі українського шоу-бізнесу зірка Parfeniuk запалилася зовсім недавно. Однак молодий артист стрімко розвивається і практично без опору завойовує любов шанувальників.
Утім, в інтерв'ю для "Ближче до зірок" він зізнався, що його творча доля могла скластися не так успішно, адже на початку свого шляху він мав справу з нечистим на руку продюсером.
"Думав, що знайшов друга. Я коротше підписав 35 сторінок контракту,е читаючи жодної сторінки. В мене за контрактом було 23% прибутку. Трек "Провела екскурсію" приніс плюс-мінус 30 тисяч доларів", - каже Ілля Парфенюк (справжнє ім'я співака).
Після цього в музиканта почалися проблеми. За його словами, його продюсер, з яким Парфенюк жив у квартирі, просто почав божеволіти. Одного разу він навіть погрожував артисту бойовою гранатою, яку хотів підірвати в їхній спільній оселі, після чого їхня співпраця закінчилася.
"Ми подружилися на такому тлі, що спершу дуже багато спільного, а потім людина в один прекрасний момент бере і божеволієу. Я в один момент просто залишився на вулиці з оранжевим пуховиком і синтезатором у руках", - розповідає Parfeniuk.
Хто такий Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Ілля Андрійович) - український співак і автор пісень. Популярний завдяки соціальній мережі TikTok, у якій він ділиться своїми треками. Наразі на його рахунку 2 відеокліпи і 8 синглів, останній з яких - Дякую - він присвятив доньці.
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