Відмовила нога: Стівен Кінг госпіталізований для термінової операції

Привиди минулого у Короля жахів такі ж агресивні, як його містичні лиходії.

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Стівен Кінг розповів про операцію / колаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

У червні 1999 року відомий американський письменник, "Король жахів" Стівен Кінг у віці 52 років і сам потрапив у справжній кошмар - під час прогулянки вздовж узбіччя недалеко від його будинку в Ловеллі, штат Мен, в нього врізався мікроавтобус. Від сильного удару літератора відкинуло в кювет. Він отримав безліч травм - пробиту легеню, зламані ребра і стегно, забої голови і множинні переломи правої ноги.

Страшне ДТП могло призвести до ампутації кінцівки, завершення письменницької кар'єри Кінга або навіть його смерті. Проте автор видерся, і в свої 76 років продовжує радувати шанувальників новими романами у фірмовому стилі.

Однак старі травми дають про себе знати навіть через 24 роки. Письменник на своїй сторінці в X (Twitter) повідомив, що потрапив до лікарні, так як його права нога стала відмовляти.

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Це не стало для Кінга несподіванкою: він був готовий до того, що це рано чи пізно може статися, та підготувався до операції на хворому стегні. Про те, як пройшла операція по його заміні, автор поки не повідомив.

"Мені була зроблена операція по заміні тазостегнового суглоба. Мій правий, роздроблений в результаті аварії влітку 1999 року, остаточно відмовив", - пише Стівен Кінг.

Стівен Кінг розповів про операцію / twitter.com/StephenKing

Раніше стало відомо, що 89-річну французьку акторку Софі Лорен екстрено госпіталізували. Відомо, що в лікарні вона перенесла серйозну операцію і тепер на неї чекає тривала реабілітація.

Також у Мережу потрапили свіжі фото невиліковно хворого Брюса Вілліса. Міцного горішка спіймали папараці під час його прогулянки з сім'єю. Його зовнішність сильно змінилася через деменцію.

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