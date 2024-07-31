Жвавий татусь: Павло Дуров розповів, як став батьком сотні дітей

Мільярдер і програміст Павло Дуров зробив рідкісне зізнання про своє особисте життя. Його прийнято вважати ексцентричним відлюдником, проте виявилося, що він є біологічним батьком понад ста дітей по всьому світу.
Про це він розповів у своєму блозі в Telegram. 15 років тому він став донором біологічного матеріалу на прохання свого товариша, який не міг самостійно завести дитину.
"Керівник клініки сказав мені, що "високоякісний донорський матеріал" перебуває в дефіциті і що мій громадянський обов'язок - здавати більше матеріалу, щоб анонімно допомогти більшій кількості пар. Це звучало досить шалено, щоб змусити мене підписатися на це", - повідомив Дуров.
Відтоді його матеріалом скористалося понад 100 пар у 12 різних країнах світу. "Тепер я планую викласти свою ДНК у відкритий доступ, щоб моїм біологічним дітям було легше знайти одне одного. Звичайно, є ризик, але я не шкодую, що став донором", - зізнається програміст.
Крім того, він наголосив, що надав інформацію про своє донорство розголосу з метою дестигматизувати здачу біологічного матеріалу, щоб більше фізично здорових людей наслідували його приклад, і допомогли парам, які не можуть завести дітей.
Хто такий Павло Дуров?
Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.
Останні зіркові новини:
Раніше стало відомо, що зірка "Маленьких жінок", ірландська акторка Сірша Ронан, таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка - актора Джека Лаудена, з яким колись грала подружню пару.
Також українська ведуча Соломія Вітвіцька показала, як примчала до свого коханого-військового в прифронтову зону на Донецькому напрямку.
Читайте також:
- Око не відірвати: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модель
- "Я обстежувалася": Надя Дорофєєва відчайдушно зізналася фанатам про свою хворобу
- Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред