Жвавий татусь: Павло Дуров розповів, як став батьком сотні дітей

Засновник месенджера Telegram зізнався, як піднімає всесвітню демографію.

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Павло Дуров новини - Дуров розповів, як став багатодітним батьком / колаж: Главред, фото: t.me/durov_russia, t.me/durov

Мільярдер і програміст Павло Дуров зробив рідкісне зізнання про своє особисте життя. Його прийнято вважати ексцентричним відлюдником, проте виявилося, що він є біологічним батьком понад ста дітей по всьому світу.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram. 15 років тому він став донором біологічного матеріалу на прохання свого товариша, який не міг самостійно завести дитину.

"Керівник клініки сказав мені, що "високоякісний донорський матеріал" перебуває в дефіциті і що мій громадянський обов'язок - здавати більше матеріалу, щоб анонімно допомогти більшій кількості пар. Це звучало досить шалено, щоб змусити мене підписатися на це", - повідомив Дуров.

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Відтоді його матеріалом скористалося понад 100 пар у 12 різних країнах світу. "Тепер я планую викласти свою ДНК у відкритий доступ, щоб моїм біологічним дітям було легше знайти одне одного. Звичайно, є ризик, але я не шкодую, що став донором", - зізнається програміст.

Крім того, він наголосив, що надав інформацію про своє донорство розголосу з метою дестигматизувати здачу біологічного матеріалу, щоб більше фізично здорових людей наслідували його приклад, і допомогли парам, які не можуть завести дітей.

Хто такий Павло Дуров? Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

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