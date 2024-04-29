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У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 15:10
Telegram помилково заблокував українські боти, які використовувалися для коригування вогню по противнику, повідомляє агентство Reuters.
Телеграм, ноут
Блокування Telegram українських чат-ботів - у месенджері прокоментували/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Telegram

Співробітники месенджера Telegram розблокували українські чат-боти, через які отримували дані про російських окупантів вітчизняні спецслужби Про це відомо зі статті західного агентства Reuters.

28 квітня стало відомо, що в Telegram було заблоковано чат-боти Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) і Міністерства цифрової трансформації, які використовували для збору інформації про військові дії країни-агресора РФ.

Анонімний представник Telegram розповів Reuters, що чат-боти українських спецслужб були "тимчасово відключені". І пояснив це "помилкою", а потім запевнив, що роботу ботів уже відновлено. Додаткових деталей, однак, він не став озвучувати

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У виданні Reuters зазначили - раніше засновник/власник месенджера (уродженець країни-агресора Росії) Павло Дуров уже анонсував заборону акаунтів і ботів, які збирають координати для артилерійських і ракетних ударів.

Що таке Telegram?

Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, восени минулого року секретар РНБО Олексій Данілов виступив за дію загальноприйнятих журналістських стандартів у Telegram-каналах.

Чиновник стверджував, що для України вкрай важливо, щоб автори, відповідальні за поширення інформації, яка охоплює мільйонну аудиторію, мали бути відомі.

"Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів - це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальсифікованої та свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства", - сказав Данілов.

Потім нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв запропонував обмежити в Україні використання Telegram і TikTok. Він розкритикував месенджер за появу цензури тільки за бажанням російської ФСБ.

Telegram видаляє офіційні боти, які допомагали коригувати вогонь по противнику.

"Тепер офіційний "єВорог-бот" - не працює. СБУшний "Stop Russian War Bot" - не працює. Наш бот координат по півдню України не працює. Наш бот ППО для відстеження шахедів не працює Ще купа інших ботів, для координації та взаємодії з жителями ТОТ (тимчасово окуповані території, - Главред) не працюють", - написав із цього приводу журналіст Костянтин Риженко.

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