У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

Співробітники месенджера Telegram розблокували українські чат-боти, через які отримували дані про російських окупантів вітчизняні спецслужби Про це відомо зі статті західного агентства Reuters.
28 квітня стало відомо, що в Telegram було заблоковано чат-боти Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) і Міністерства цифрової трансформації, які використовували для збору інформації про військові дії країни-агресора РФ.
Анонімний представник Telegram розповів Reuters, що чат-боти українських спецслужб були "тимчасово відключені". І пояснив це "помилкою", а потім запевнив, що роботу ботів уже відновлено. Додаткових деталей, однак, він не став озвучувати
У виданні Reuters зазначили - раніше засновник/власник месенджера (уродженець країни-агресора Росії) Павло Дуров уже анонсував заборону акаунтів і ботів, які збирають координати для артилерійських і ракетних ударів.
Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, восени минулого року секретар РНБО Олексій Данілов виступив за дію загальноприйнятих журналістських стандартів у Telegram-каналах.
Чиновник стверджував, що для України вкрай важливо, щоб автори, відповідальні за поширення інформації, яка охоплює мільйонну аудиторію, мали бути відомі.
"Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів - це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальсифікованої та свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства", - сказав Данілов.
Потім нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв запропонував обмежити в Україні використання Telegram і TikTok. Він розкритикував месенджер за появу цензури тільки за бажанням російської ФСБ.
Telegram видаляє офіційні боти, які допомагали коригувати вогонь по противнику.
"Тепер офіційний "єВорог-бот" - не працює. СБУшний "Stop Russian War Bot" - не працює. Наш бот координат по півдню України не працює. Наш бот ППО для відстеження шахедів не працює Ще купа інших ботів, для координації та взаємодії з жителями ТОТ (тимчасово окуповані території, - Главред) не працюють", - написав із цього приводу журналіст Костянтин Риженко.
Інші матеріали:
- Дуров допустив обмеження або блокування роботи Telegram в Україні
- У Telegram можуть ввести жорсткі заборони: Данілов назвав причини
- Як позбутися сміття в Telegram і звільнити місце на телефоні: 5 робочих кроків
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред