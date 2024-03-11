Оскар-2024: Джон Сіна вийшов на сцену голим для оголошення переможця

Дизайн його "костюма" оцінили шанувальники і шанувальниці по всьому світу.

https://glavred.net/stars/oskar-2024-dzhon-sina-vyshel-na-scenu-golym-dlya-obyavleniya-pobeditelya-10549016.html Посилання скопійоване

Джон Сіна на Оскарі-2024 голяка оголошував переможця в номінації "Найкращий дизайн костюмів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський рестлер і кіноактор Джон Сіна прийняв на себе відповідальну місію - на 96-ій церемонії вручення премії "Оскар" йому було доручено оголосити переможця в номінації "Найкращий дизайн костюмів" (Голлі Воддінгтон "Бідолашні створіння").

Що ж стосується його костюма для церемонії, то він складався лише з пари біркенштоків та величезного конверта з ім'ям переможця, яким артист прикривав свою наготу.

Примітно, що Джон Сіна - не перший, хто вийшов на сцену "Оскара" голяка. 1974 року на 46-ій церемонії вручення премії, під час того, як британський актор Джон Нівен оголошував вихід Елізабет Тейлор на сцену, позаду нього, склавши пальці в знак "peace", пробігся оголеним фотограф Роберт Опель.

Організатори "Оскара" цього року вирішили повторити жест Опеля, і роль голого бігуна запропонували Джону Сіні. Результат уже відомий усьому світу - дефіле Сіни в стилі "ню" моментально стало інтернет-мемом і активно кочує соцмережами.

Варто зазначити, що Сіна все ж таки не був такий голий, як Опель свого часу. Від конфузу актора захищали накладки тілесного кольору на стратегічно важливих місцях.

Дивіться відео "голого" виступу Джона Сіни на церемонії "Оскар-2024":

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

Раніше стало відомо, що вакантну роль Джеймса Бонда, агента 007, може зайняти тепер уже оскароносний Кілліан Мерфі. Творці "бондіани" пильно стежать за його творчістю після оглушливого успіху "Оппенгеймера".

Також представники голлівудської зірки Наталі Портман підтвердили, що вона офіційно розлучилася з чоловіком-хореографом Бенжаменом Мільп'є, після 11 років шлюбу. Причиною розставання стала систематична невірність чоловіка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.