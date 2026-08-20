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"Операція затягнулася через ускладнення": Фреймут наважилася на складну пластику

Христина Трохимчук
20 серпня 2026, 11:04
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44-річна українська телеведуча вперше опублікувала кадри з операційної.
Оля Фреймут - пластична операція
Оля Фреймут - пластична операція / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Оля Фреймут

Ви дізнаєтеся:

  • Яку операцію зробила Ольга Фреймут
  • Як пройшло хірургічне втручання

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут приголомшила шанувальників відвертим зізнанням: зірка зважилася на пластичну операцію. У своєму Instagram 44-річна знаменитість опублікувала серію кадрів із клініки та операційної.

Ольга розповіла, що пройшла процедуру мастопексії - підтяжки грудей без використання імплантів. За словами телеведучої, хірургічне втручання було необхідним кроком після народження трьох дітей та за медичними показами, однак вона довго не могла на нього зважитися.

відео дня
Оля Фреймут в операційній
Оля Фреймут в операційній / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"У мене троє дітей, я дуже люблю свій зовнішній вигляд, але розумію, що вік, на жаль, бере своє. Я хочу залишитися собою, я не хочу підкорятися віку. Бо звідки це раптом? Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів і з огляду на медичні показання операція була необхідною, але я відкладала її роками", - відверто поділилася Фреймут.

Зірка не стала приховувати, що хірургічне втручання виявилося непростим і супроводжувалося певними складнощами. Крім того, ведуча підкреслила, що попереду на неї чекає непроста реабілітація.

Оля Фреймут після підтяжки грудей
Оля Фреймут після підтяжки грудей / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Операція затягнулася через деякі ускладнення… Це досить складна операція. Мені було важливо довіряти лікарю та клініці. Це я та мій хірург після операції. Бачите - посміхаємося. Я подолала свій страх. І як добре, що зважилася", - написала Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні - Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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