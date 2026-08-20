"Операція затягнулася через ускладнення": Фреймут наважилася на складну пластику

44-річна українська телеведуча вперше опублікувала кадри з операційної.

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Оля Фреймут - пластична операція / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Оля Фреймут

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Яку операцію зробила Ольга Фреймут

Як пройшло хірургічне втручання

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут приголомшила шанувальників відвертим зізнанням: зірка зважилася на пластичну операцію. У своєму Instagram 44-річна знаменитість опублікувала серію кадрів із клініки та операційної.

Ольга розповіла, що пройшла процедуру мастопексії - підтяжки грудей без використання імплантів. За словами телеведучої, хірургічне втручання було необхідним кроком після народження трьох дітей та за медичними показами, однак вона довго не могла на нього зважитися.

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Оля Фреймут в операційній / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"У мене троє дітей, я дуже люблю свій зовнішній вигляд, але розумію, що вік, на жаль, бере своє. Я хочу залишитися собою, я не хочу підкорятися віку. Бо звідки це раптом? Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів і з огляду на медичні показання операція була необхідною, але я відкладала її роками", - відверто поділилася Фреймут.

Зірка не стала приховувати, що хірургічне втручання виявилося непростим і супроводжувалося певними складнощами. Крім того, ведуча підкреслила, що попереду на неї чекає непроста реабілітація.

Оля Фреймут після підтяжки грудей / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Операція затягнулася через деякі ускладнення… Це досить складна операція. Мені було важливо довіряти лікарю та клініці. Це я та мій хірург після операції. Бачите - посміхаємося. Я подолала свій страх. І як добре, що зважилася", - написала Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні - Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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