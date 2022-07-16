"Вона в Чернівцях": російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію"

Російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію" / скріншот

Російський актор Сергій Юшкевич, який народився в Україні, підтримав війну проти своєї Батьківщини.

На додаток, його мати зараз перебуває у Чернівцях, на які падають російські ракети. Його не бентежить той факт, що одна з них може забрати життя його рідної людини.

"До військових, які беруть участь у спецоперації, я ставлюся з повагою і вдячністю. Я відчуваю біль від того, що відбувається, хочу, щоб наші хлопці швидше повернулися додому. Я розумію, що цей біль - з обох сторін. Я втомився від того, що там відбувалося багато років. Моя мама в Чернівцях, на Західній Україні, живе і зараз", - заявив актор в коментарі російським ЗМІ.

Також Юшкевич зазначив, що намагався перевезти матір до Росії, але та відмовилася.

читайте такожКорольова підтримала: Лоліта шокувала заявою про "бандерівців" у Києві та побиту маму"Хотів забрати її звідти. Пропонував їй це постійно починаючи з 2014 року, хотів, щоб вона була поруч з нами, поруч з улюбленими онуками. Але вона каже, що старе дерево не пересаджують. Ми з мамою вже три роки не бачилися. Ми навіть... попрощалися про всяк випадок", - заявив актор.

Нагадаємо, раніше російська супермодель Ірина Шейк потрапила в скандал, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото з підписом, в якому використовувала букву Z. її обрали рашистські пропагандисти, як один із символів війни з Україною.

Також ми повідомляли, що співачка Таїсія Повалій, яка тривалий час будує кар'єру в Росії і замовчує війну проти України, зізналася в коханні Білорусі.

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