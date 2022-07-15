"Завжди твоя!": Повалій заспівала перед Лукашенком, назвавши Білорусь батьківщиною

Повалій, Лукашенко / скріншот

Співачка Таїсія Повалій, яка тривалий час будує кар'єру в Росії і замовчує війну проти України, зізналася в любові Білорусі.

На своїй сторінці Instagram вона опублікувала відео свого виступу на музичному фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську.

У підписі до посту Повалій назвала "Слов'янський базар" рідним.

"Люблю тебе! Завжди твоя!"- написала вона.

Також співачка звернулася до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Добрий вечір, шановний президент. Добрий вечір, мої дорогі друзі, мої дорогі Сябри. Я завжди з такою радістю приїжджаю до вас в Білорусь. Можна навіть сказати, що до себе додому, тому що Білорусь, Вітебськ - моя творча Батьківщина", - цитує Повалій видання "Комсомольська правда".

читайте також"Бумеранг повернеться, ти не українська співачка!": Зібров розплакався через ПовалійНагадаємо, раніше співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Співачка зазначила, що він дивиться телевізор і щиро радіє вбивствам українців.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.

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