Російська модель Ірина Шейк виправдалася за вживання військової символіки РФ

Ірина Шейк виправдалася за Z-символіку / instagram.com/irinashayk

Російська супермодель Ірина Шейк потрапила в скандал, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото з підписом, в якому використовувала букву Z. Її обрали рашистські пропагандисти, як один із символів війни з Україною.

Незважаючи на те, що на початку повномасштабної війни модель закликала до миру і навіть публікувала контакти організацій, чия діяльність спрямована на допомогу постраждалим від російської агресії українцям, це використання z-символіки було сприйнято вкрай негативно.

Світову спільноту сколихнула ця витівка Шейк, і вони закликали світові бренди розірвати робочі контракти з моделлю-рашисткою.

У зв'язку з цим росіянка поспішила виправдатися за свою необачність. Вона опублікувала Instagram-сторі, в якій повідомила, що її попередній пост не має нічого спільного з політикою.

"Іноді салат - це просто салат. Обіцяю: в цьому немає ніяких зашифрованих послань або політичних коментарів. Бажаю всім любові", - написала Шейк.

Ірина Шейк виправдалася за Z-символіку / instagram.com/irinashayk

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Раніше українська співачка Roxolana розповіла, як її команда потрапила під рашистський ракетний обстріл у Вінниці. Звукооператор артистки - 25-річний Євген Коваленко помер від отриманих поранень.

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