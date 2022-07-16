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Російська модель Ірина Шейк виправдалася за вживання військової символіки РФ

16 липня 2022, 01:27

Вона зробила непереконливу спробу залагодити скандал, який може коштувати їй кар'єри.

Ірина Шейк
Ірина Шейк виправдалася за Z-символіку / instagram.com/irinashayk

Російська супермодель Ірина Шейк потрапила в скандал, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото з підписом, в якому використовувала букву Z. Її обрали рашистські пропагандисти, як один із символів війни з Україною.

Незважаючи на те, що на початку повномасштабної війни модель закликала до миру і навіть публікувала контакти організацій, чия діяльність спрямована на допомогу постраждалим від російської агресії українцям, це використання z-символіки було сприйнято вкрай негативно.

Світову спільноту сколихнула ця витівка Шейк, і вони закликали світові бренди розірвати робочі контракти з моделлю-рашисткою.

У зв'язку з цим росіянка поспішила виправдатися за свою необачність. Вона опублікувала Instagram-сторі, в якій повідомила, що її попередній пост не має нічого спільного з політикою.

"Іноді салат - це просто салат. Обіцяю: в цьому немає ніяких зашифрованих послань або політичних коментарів. Бажаю всім любові", - написала Шейк.

Ірина Шейк
Ірина Шейк виправдалася за Z-символіку / instagram.com/irinashayk

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Раніше українська співачка Roxolana розповіла, як її команда потрапила під рашистський ракетний обстріл у Вінниці. Звукооператор артистки - 25-річний Євген Коваленко помер від отриманих поранень.

На вінницьку трагедію відреагувала співачка Софія Ротару - раніше артистка зберігала завзяте мовчання про військові злочини проти українського народу.

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війна в Україні шоу-бізнес Ірина Шейк новини шоу бізнесу війна Росії та України
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