Оля Цибульська розповіла про молодшого брата, на якого через волонтерство завели кримінальну справу

Головна "киця" України вважає несправедливим звинувачення родича.

Оля Цибульська чому її молодшого брата підозрюють у кримінальному злочині / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, як її родина постраждала під час війни в Україні. Так артистка зізналася, що її батьки залишилися без квартири в Ірпені, яку придбали незадовго до початку повномасштабної війни в Україні.

На жаль, смуга невдач через країну-агресора торкнулася і молодшого брата Цибульської - чоловікові зараз "шиють" кримінальну справу, нібито через незаконний продаж автомобіля.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна Ольга зізналася - нинішню владу вона критикувати не хоче, але деякі закони все ж варто переглянути. Особливо в тому, що стосується волонтерства, адже в суді її брат опинився після багатомісячної допомоги ЗСУ під час війни.

Цибульська підкреслює - під слідством її брат опинився через те, що переганяв з-за кордону авто для українських захисників.

"У нас закони, які писалися про волонтерство, – їм вже 1300 років. Вони були за тих президентів, які взагалі не думали, що відбувається, тому це кримінальне провадження - воно зараз стосується не тільки мого брата, а й багатьох волонтерів, які буквально позавчора були в Генеральній прокуратурі. ... Я не хотіла б публічно гнати на тих людей, які прийшли , тому що вони вважаються державною структурою", - емоційно розповіла співачка.

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